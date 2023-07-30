卡努颱風「開眼轉中颱」！週二、週三恐發海警 降雨影響曝光
今年第6號颱風「卡努」在今（30）日下午2時已經增強為「中度颱風」，從衛星雲圖也可觀察，卡努已有明顯的颱風眼，中央氣象局表示，週二至週三（8月1日至8月2日）將是卡努颱風距離台灣最接近的時間點，除了受外圍環流影響，各地降雨機率都會提高外，在週三之後，卡努颱風也會讓環境轉為西南風，屆時南部地區可能會有較長時間的降雨，請民眾務必留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳指出，由於卡努颱風所處的海域海溫高、垂直風切較小，因此颱風在近兩日強度成長還算快送，今日下午2時就升級為中度颱風，影響上，週二至週三受颱風外圍環流影響，東部及東南部地區有焚風，週二北部及南部地區有局部短暫陣雨，其它地區多雲、午後山區有零星短暫陣雨，週三中南部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部山區也有零星短暫陣雨。
此外，張承傳說明，卡努颱風未來會帶動南海西南風的勢力，因此週四至週六（8月3日至8月5日）台灣的環境為西南風，中南部地區會有明顯的局部短暫陣雨，其它地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，西南風環境預計會維持到下週二父親節（8月8日）。
張承傳提醒，卡努颱風對台灣並無直接影響，但目前預估路徑上，週二至週三它會位處海上警戒區的邊緣，若未來路徑稍微往台灣靠近，或是暴風圈持續擴大，不排除發布海上警報。
中度颱風卡努目前位於北緯19.6度，東經132.6度，以每小時19公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。