2023夏季「土用丑日」7月30日　日本人吃鰻魚飯消暑補元氣由來曝

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土用丑日日文為「土用の丑の日」，其實土用丑日的起源與中國古代的陰陽五行有關。按照五行思想以「木、火、金、水、土」為萬物基礎；木為春、火為夏、金為秋、水為冬，而多餘的「土」則被認為指「季節變化」的轉折時期。
根據十二地支記日法，所謂「土用」，是指立春、立夏、立秋、立冬前的18天左右，每年夏季土用丑日多會落在7月19日至8月7日期間。一般夏季「土用丑日」常見2日的狀況，會各稱作「一之丑」和「二之丑」；而今年只有一之丑，是在7月30日。
📌為什麼夏季「土用丑日」要吃鰻魚飯？
日本人自江戶時代開始，便有在夏季「土用丑之日」品嚐鰻魚的習慣。由於天氣漸熱，會讓人食慾降低，在炎熱的「土用丑日」，選擇吃上營養價值高的鰻魚料理，來解暑意、祛病消災，還能補充因勞累而消耗的元氣。
另一種流傳的說法，則稱夏季「土用丑之日」要吃鰻魚飯，是源自某間鰻魚店的行銷手法。說當時一家鰻魚店，為讓銷量不足的鰻魚飯受到青睞，便在店門口貼上「今天是土用丑日」，作為該日要吃鰻魚飯的宣傳方式。沒想到引起廣大商機，讓其他鰻魚店也紛紛跟進，而形成一種習慣流傳下來。
📌「鰻魚飯」和「鰻魚丼」哪裡不一樣？
鰻魚丼是裝在碗裡；被稱作「鰻重」的鰻魚飯，則是裝在四角形的盒子裡。而裝「鰻重」的方盒又叫作「重箱」（じゅうばこ），是一種能盛裝料理的漆器容器，多為四角型或圓形，有兩層、三層甚至更多層，有點像便當的模樣。