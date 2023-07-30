必勝客16吋《進擊的巨人》臉孔比薩是真的！業者證實聯名開賣日期
網路謠傳的《進擊的巨人》超擬真比薩是真的！必勝客今（30）日證實，重磅聯名人氣動畫《進擊的巨人》，全球首創16吋「超大型巨人臉孔」比薩，不只神還原漢吉馬鈴薯燉肉，還真的有牙齒！8月1日起在PK雙饗卡APP獨家搶先開賣，還把將台北敦化餐廳變身成《進擊的巨人》沉浸式主題店，超逼真巨人彷彿打破城牆走出來，準備征服現實世界和饕客的胃。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客沒有要放過大家！繼比薩口味不斷推陳出新後，最新聯名日本超人氣動畫《進擊的巨人》，為呼應即將在今年秋天迎接精彩大結局的《進擊的巨人》，必勝客挑戰將令人驚恐的超大型巨人臉孔，直接重現在比薩上！
全球獨家的「必勝の巨人」超特盛套餐，把比薩餅皮作為畫布，利用蟹肉棒的紋路，完美呈現巨人的肌肉線條，並以玉米筍作為鼻子，還有一顆顆彷彿怒張的牙齒！
為了將重要場景中的經典料理真實化，必勝客也神還原了漢吉在末日之夜，為大家準備的「馬鈴薯燉肉」，以鮮甜的壽喜燒醬汁燉煮台灣產豬肉與馬鈴薯，搭配清甜的紅蘿蔔及青花菜，讓人彷彿置身於動畫場景。
必勝客證實，「必勝の巨人」超特盛套餐於8月1日起，在PK 雙饗卡APP上獨家販售，讓大家，讓大家犒賞「進擊的老爸」，一起歡慶父親節！除了有《進擊的巨人》「超大型巨人臉孔比薩」、漢吉手藝「馬鈴薯燉肉」，還附上金黃酥脆的薯瓣及蒜香起司麵包，售價799元。
台北敦化餐廳更變身成《進擊的巨人》沉浸式主題店，超逼真巨人彷彿打破城牆走出來，並同步呈現超人氣的調查兵團角色迎戰巨人的畫面。而且預告還有加碼彩蛋，8月22日推出「必勝の巨人祭」大賞，將有全新聯名限量周邊。
另外，達美樂慶祝父親節，也推出外送3個大披薩699元優惠活動。即日起至8月13日，周末六日訂購，指定蝦趴酪梨四喜披薩再送「9吋披薩券」。提醒大家，免費9吋披薩口味限定夏威夷、道地美國、白醬彩蔬（3選1）；一筆訂單內含蝦趴酪梨四喜披薩，可獲得一個9吋披薩電子序號（一筆訂單內訂購多個蝦趴酪梨四喜，也只會得到一個序號）；兩筆訂單兩個序號，以此類推；隔週週三發出上周末符合資格訂單的簡訊，請於8/31前（逾期無效）持序號至達美樂官網電子票券區兌換。