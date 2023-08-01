必勝客《進擊的巨人》比薩開箱！粉絲讚臉孔排很好　牙齒食材曝光

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連日本都沒有的「必勝の巨人」超特盛套餐，全球獨家只在台灣販售，必勝客把比薩餅皮作為畫布，利用蟹肉棒的紋路，完美呈現巨人的肌肉線條，並以玉米筍作為鼻子，還有大家以為的燕餃其實是年糕；而最顯眼的一顆顆怒張牙齒，則是章魚碎塊所組成。
為了將重要場景中的經典料理真實化，必勝客還神還原了漢吉在末日之夜，為大家準備的「馬鈴薯燉肉」，以鮮甜的壽喜燒醬汁燉煮台灣產豬肉與馬鈴薯，搭配清甜的紅蘿蔔及青花菜，讓人彷彿置身於動畫場景。《NOWnews今日新聞》也訪問到店員，現場同仁透露「《進擊的巨人》比薩一顆大概要做10～15分鐘，平常一顆大概只要5分鐘，製作時間約莫差了3倍」。
據了解，今日一早就有消費者預定外帶4～5組「必勝の巨人」超特盛套餐，《NOWnews今日新聞》訪問到一組3人美食部落客，是先在家裡預訂好再到現場取餐，透露預訂過程蠻順利，「比想像中快」。冒雨到店，一打開「必勝の巨人」，「覺得滿逼真的，排得很好」，直說「還原度蠻高，可是牙齒排不夠整齊」，還稱讚「覺得鼻子很可愛，是玉米筍」，一致認證還原度很高。
身為動漫粉絲、也有在關注必勝客的他們，事前預料「必勝の巨人」超特盛套餐大概可以三個人分食，現場也認為份量、以聯名的誠意來看，「蠻划算的，還蠻OK的」；還提到也期待漢吉的「馬鈴薯燉肉」，「看起來蠻入味的」。鐵粉們更自備《進擊的巨人》主角肖像，開箱時候與比薩一起入鏡，實在太專業了
必勝客還將台北敦化餐廳變身成《進擊的巨人》沉浸式主題店，從外觀就可看到，超逼真巨人彷彿打破城牆走出來，還伸出雙手逼近大家；店內同步呈現超人氣的調查兵團角色迎戰巨人的畫面，準備征服現實世界和饕客的胃。搶到二樓窗邊座位的話，還可以有巨人陪吃飯的感受。《NOWnews今日新聞》再為大家劇透，從樓梯一上到二樓時，抬頭即可捕捉到巨人頭戴必勝客Logo紅帽子的萌照。但提醒大家，必勝客Logo其實不是帽子，是品牌經典紅色店面屋頂的圖像啦。
今起在PK雙饗卡APP獨家搶先開賣「必勝の巨人」超特盛套餐，除了有《進擊的巨人》「超大型巨人臉孔比薩」、神還原漢吉手藝的「馬鈴薯燉肉」，還附上金黃酥脆的薯瓣及蒜香起司麵包，售價799元。讓大家犒賞「進擊的老爸」，一起歡慶父親節！據了解，《進擊的巨人》套餐只限定在PK 雙饗卡APP上購買，並採限時限量售完為止。必勝客還預告8月22日將有加碼彩蛋，「必勝の巨人祭」大賞會打造全新聯名限量周邊，請讀者密切鎖定《NOWnews今日新聞》帶來第一手消息。