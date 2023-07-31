台灣房子「30年就要重建」真的爛？　專家揭關鍵：這4點慘輸日本

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、地震頻繁：地震多容易造成房屋結構損害，房子比較不耐用。
2、民情差異：日本地震也多，為何沒這個問題？關鍵在民情差異。日本法律賦予屋主修繕房屋的義務，集合式住宅除了每月需繳交管理費，還要繳一筆「修繕積立金」，屋齡達10年至15年左右會委外大修，幾乎等於台灣所謂的「內、外拉皮」。
台灣就別說了，只會羡慕別人好的，可是民眾卻不要承受改變的成本，最近「只要斑馬線上有行人，不論遠近車輛都必須停讓」政策喊卡就可見一斑。日本做得到的事，台灣人卻不願意，更何況要強制大家修繕房屋？我們都知道，車子要定期回廠保養，但你家的房子多久保養一次？應該都沒有吧！如果房子沒有定期修繕，最後只能重建啊。
3、法規差異：其實不只日本，歐洲如法國等國家，都要求要屋主需修繕房屋，但台灣法規欠缺相關規範。是政府不想做嗎？我想不是，而是政治人物擔心流失選票。還記得嗎，多年前內政部曾想推動「老屋交易附健檢證明」，還沒定案就被譙上天了，更何況要強制大家出錢修房子？
4、違建普遍：台灣違建問題實在太嚴重，有違建不奇怪，沒違建才稀奇，就算你家沒違建，你家鄰居違建損害結構，你家也不安全。很多人以為「我只是把陽台外推啊」、「我只是在防火巷加蓋啊」、「我只是做夾層而已」，這種投機心態讓房屋結構變得不安全，政府無力可以解決，只好加速房屋重建效率。
5、歷史包袱：早年經濟起飛、大量蓋房的時期，有高氯離子砂料、輻射鋼筋等有害建築原物料等問題，這種建商真的罪不可赦。為了讓這類危險建築加速改建，於是政府才會提出鼓勵重建的措施。
最後，何世昌強調，長遠使用的房子是需要付出維護成本的，如果大家沒有那個決心，卻一昧羡慕日本好棒棒，恐怕沒辦法解決問題，「我們還是要反省一下，到底是台灣建築真的爛，還是使用的人觀念爛？抑或是兩個都爛？」
中國智谷趨勢旗下、日房投資平台「掘金日本房产」，在其YouTube頻道曾指出日本很多房子「明明是70、80後，卻看起來像00後」，分析日本房子耐用的原因，一在法規層面，早在1980年，日本就提出了百年建築的目標，100年內可以讓家庭幾代人安居，2007年更提出「200年住宅」概念。
「掘金日本房产」也點出，在日本房子在房屋建造時，健全的工業流程與系統可以保證每壹套住房的品質相差無幾。房子建成後，物業公司會負責定期做保養，「屋頂防漏系統5年補一次，10年大修一次，外墻是10年翻修一次」，這就是日本房子這麽耐用的原因。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。