如何買房／光有頭期款還不夠！注意7隱藏費用　基本門檻80萬才夠

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文章引發討論，不少買房小白心有戚戚焉，嘆說「我一開始真的以為只要頭期，然後以為所有費用在交屋一次給，沒想到居然是簽約3天內就要先給一部分，搞得我們簽約還趕快賣掉股票」、「我也是，我還星期六簽約，星期天趕快跟親戚借」。
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，不論買中古屋、新成屋甚至預售屋，「隱藏費用」大同小異，「大同」是指地政規費，包含代書費、移轉過戶手續、契稅等，這些契稅支出建議準備30萬元，當中唯一的「小異」是，買預售屋要收「內管線費」，含在地政規費中，費用因使用材質而不同。
此外，何世昌指出，裝潢、家具及家電也是隱藏費用之一，但依每人需求與喜好會衍生或高或低的費用，簡單家具約30萬元、基本裝修約50萬元，若找設計師則要百萬起跳，且按坪計費，少則3、4萬元1坪，多10幾、20萬元1坪都有。
他建議，若買中古屋可選已附裝潢且不討厭其風格者，「畢竟現在裝潢料貴、工也貴！」能省則省，總計若擠壓家具家電預算，以上三類隱藏費用最起碼要備80萬元，買房簽約下去後才不會捉襟見肘。相關報導：IKEA是買家具「省錢首選」？一票反推宜得利更耐用 設計師曝關鍵
《NOWnews今日新聞》整理以下買房的7大隱藏費用：
1、仲介費
通常民眾買房會透過仲介，除了能快速篩選合適的房子外，在過程中也能有專業顧問諮詢。依法，不動產經紀向買賣雙方收取的仲介費，不得超過實際成交價的6%，房仲介普遍是買方付1~2%、賣方付3~4%。
2、代書費
如果沒有找仲介，還是需要代書來幫忙處理簽約費、抵押權設定登記、實價登錄代書費及代辦手續費等。辦理產權移轉登記的代書費行情價約1萬2000到1萬5000、辦理抵押權設定約4000到6000元，辦理實價登錄約2000到5000元。
3、政府規費
分為買賣一次性費用，例如契稅，印花稅，前者是核定契價的6%計算，後者是土地及建物現值金額的1‰（千分之一1）計算。每年產生的費用，則有地價稅和房屋稅，若為自用住宅 ，地價稅是公告地價總額的0.2%，房屋稅則是房屋評定現值的1.2%。
4、裝潢費
裝潢費通常會依照房子屋齡做為價錢區分指標，分別有5年內新成屋、5-20年內中古屋及20年以上老屋。5年內新成屋裝潢費可抓每坪3到5萬元，5-20年內中古屋則是每坪6到8萬元，20年以上老屋則要重做水電管線、防水修繕等，每坪抓7到10萬元較足夠。
5、履約保證專戶費用
此費用為「非必要費用」，若有辦理履約保證專戶才會產生。費用通常是買賣價金的6‱（萬分之6），且由買賣雙方各付一半。據了解，若透過信義房屋交易，買賣雙方的履約保證信託所需費用，都由信義房屋支付。
6、辦理房貸費用
辦理房貸時，也會依據各銀行規定繳納其他費用，像是土地登記規費、火災地震險、轉貸塗銷費、謄本費／書狀費、代書費、鑑價費、手續費等。火險地震險年繳約2000~3000元不等。
7、管理費
若你買的是預售屋，在交屋時，還會有一筆代管管理費，拿來支付交屋初期的社區物業保全費、大樓電費等。如果買的是中古屋，賣方已先支付當年度管理費的話，買方也要按比例補貼賣家相對應的金額。
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