如何買房／宣布新青安貸款前才剛辦！差67萬好恨　5招減房貸負擔

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「不行喔！」對於小明夫妻的兩個提問，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨明確給答案，她指出新青安貸款的申請資格是本人、配偶及子女等都要是「名下無房」的首購族，也就是全家都「首購」才可以，而且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。
關於新青安貸款申請資格與優惠內容，請見相關報導：青安貸款1.775%「大禮包」8/1上線！資格5大QA懶人包 這點要注意
幾天的時間差讓小明夫妻面臨67萬多元房貸差距，除了嘔之外有何方法減輕房貸壓力？徐佳馨建議，可以透過提早還本金，或是跟銀行談，但目前最低不會低於2.06%，另外也可以用年期比較長的，因為預估明年會開始降息循環，大家忍一下。
信義房屋大直明水店經理李熒芝也曾分享以下減輕房貸壓力5招：
1、優先償還本金。若手上有餘裕，如年終獎金發放時，盡快償還本金，以減輕後續的利息負擔。
2、申請展延年限。就20年與30年貸款看來，現今利率差距大約是1萬3千多，因此拉長年限可以降低每月負擔，但相對要繳的利息也會較多，建議評估個人每月的狀況來選擇合適的方式。
3、善用寬限期。申貸前先和銀行協商好，一般銀行提供2到3年、最高5年的寬限期，期間只需繳納利息、無須償還本金，以20年期、貸款1千萬來看，每月月繳金為5萬多，但寬限期間則是1萬7千多，若符合現階段需求，建議可和銀行商談，透過寬限期間累積經濟實力、償還本金。
4、部分銀行可能會與客戶商談房貸壽險等相關商品，也可能有利率調整的空間。
5、轉貸至推出「抵利型房貸」的行庫，此類商品可供客戶存款利息用以抵扣房貸的本金，也可減輕一些房貸壓力。
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