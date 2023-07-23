獨／冷氣掉落砸死政大女！17樓冷氣怎麼裝？專家：99%下方零防護

如何買房／宣布新青安貸款前才剛辦！差67萬好恨　5招減房貸負擔

▲才剛辦完房貸，沒想到政府竟突宣布1.775%青安貸款8月1日上路，可以轉貸嗎？很抱歉！答案是不行的，但專家教5招減輕房貸壓力。（圖／資料照片）
▲才剛辦完房貸，沒想到政府竟突宣布1.775%青安貸款8月1日上路，可以轉貸嗎？很抱歉！答案是不行的，但專家教5招減輕房貸壓力。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：內政部不動產資訊平台最新揭露，去年第4季全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。只是，全台目前住宅存量為922.8萬宅，買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。本集因1.775%超殺青安貸款即將上線，才該辦完一段式2.15%舊青安房貸的人好無言，可以轉貸新青安嗎？專家教5招減輕房貸壓力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
35歲小明和老婆花了7年攢下400萬元買房頭款，月初開開心心買下新北蛋白區1400萬元小三房，沒想到月中政府推出破盤利率1.775%的青安貸款，讓才剛辦妥一段式2.15%舊青安貸款的小明夫妻好生氣，算算每期還款就差了1870元，30年差了67萬3200元，氣得大罵「政府為選舉大撒幣」，也急問房貸能像賣場「買貴退差價」嗎？有機會轉貸新青安貸款嗎？

▲政府推出新的青安優惠政策性房貸，補貼後利率1.775%，應是市面上最有競爭力的房貸。（圖／資料照片）
▲政府推出新的青安優惠政策性房貸，補貼後利率1.775%，是市面上最有競爭力的房貸。（圖／資料照片）
「不行喔！」對於小明夫妻的兩個提問，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨明確給答案，她指出新青安貸款的申請資格是本人、配偶及子女等都要是「名下無房」的首購族，也就是全家都「首購」才可以，而且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。

關於新青安貸款申請資格與優惠內容，請見相關報導：青安貸款1.775%「大禮包」8/1上線！資格5大QA懶人包　這點要注意

幾天的時間差讓小明夫妻面臨67萬多元房貸差距，除了嘔之外有何方法減輕房貸壓力？徐佳馨建議，可以透過提早還本金，或是跟銀行談，但目前最低不會低於2.06%，另外也可以用年期比較長的，因為預估明年會開始降息循環，大家忍一下。

▲今年全國1~4月新增個人房貸總人數共8萬2118人，與去年同期相比大幅下滑20.2%，但專家觀察發現房價還沒明顯鬆動，關鍵在降幅仍未觸買方價格帶。（圖／資料照片）
▲今年全國1~4月新增個人房貸總人數共8萬2118人，與去年同期相比大幅下滑20.2%，但專家觀察發現房價還沒明顯鬆動，關鍵在降幅仍未觸買方價格帶。（圖／資料照片）
信義房屋大直明水店經理李熒芝也曾分享以下減輕房貸壓力5招：

1、優先償還本金。若手上有餘裕，如年終獎金發放時，盡快償還本金，以減輕後續的利息負擔。

2、申請展延年限。就20年與30年貸款看來，現今利率差距大約是1萬3千多，因此拉長年限可以降低每月負擔，但相對要繳的利息也會較多，建議評估個人每月的狀況來選擇合適的方式。

3、善用寬限期。申貸前先和銀行協商好，一般銀行提供2到3年、最高5年的寬限期，期間只需繳納利息、無須償還本金，以20年期、貸款1千萬來看，每月月繳金為5萬多，但寬限期間則是1萬7千多，若符合現階段需求，建議可和銀行商談，透過寬限期間累積經濟實力、償還本金。

4、部分銀行可能會與客戶商談房貸壽險等相關商品，也可能有利率調整的空間。

5、轉貸至推出「抵利型房貸」的行庫，此類商品可供客戶存款利息用以抵扣房貸的本金，也可減輕一些房貸壓力。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房，看專家帶讀者了解買房眉角。

如何買房／青安貸款千萬以下可全貸？別誤會！影響房貸成數5因素

如何買房／公寓、華廈、大樓怎麼挑？重CP值必選公寓　優缺點公開

青安貸款1.775%「大禮包」8/1上線！資格5大QA懶人包　這點要注意

近11季首見貸款期數減少　平均房貸達24.3年！新竹人房貸繳最長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀