青安貸款1.775%「大禮包」8/1上線！資格5大QA懶人包　這點要注意

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財政部國庫署署長蕭家旗報告指出，青安貸款截自今年6月底，累計核貸戶數34萬3459戶、累計核貸金額為1兆4346億元，目前貸款餘額還有5973億元，約19萬2416戶。青安貸款精進方案4重點如下：
1、提高貸款額度
貸款額度由現行800萬元提高至1000萬元。
2、利息補貼加碼
額外增加利息補貼1碼（內政部住宅基金），加上原公股銀行減升半碼措施，優惠共計1.5碼，期間3年。
加計政府再補貼1碼後，青安房貸一段式利率從2.025%再降到1.775%，二段式的前兩年為1.69%、第三年起是1.99%。目前央行房貸利率地板價為公教房貸的2.06%。
3、貸款年限延長
貸款年限從現行30年，拉長到40年。
4、寬限期也加長
寬限期從現行的3年延長到5年。
📌誰可以申請？
申請青安房貸需本人、配偶及子女等都要是「名下無房」的首購族，也就是全家都「首購」才可以，而且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。
📌可以省多少？
若以「新青安房貸專案」最高貸款額度1000萬元、貸款期拉長到40年期，貸款息砍到1.775%，以本息均攤計算、新青安房貸戶每月較現行方案可省本息1303元，一年省約1.56萬元。
國庫署官方估算，如以貸款1000萬元、利息補貼1.5碼，每戶3年最高節省利息支出11.25萬元。
📌什麼時候開始申請？
實施期程將從8月1日起至2023年7月31日，計3年。國庫署指出，按目前餘額約6000億元乘以0.25%計算，並衡酌成長情形推估，3年初估約50億元，將依實際申辦情形滾動調整。至於額外增加利息補貼1碼的經費來源，則由內政部住宅基金支應。
📌有要特別注意的點嗎？
需注意的是，該政策利多優惠期僅有3年，3年後、若央行不降息，利率仍維持高檔下，等於青安房貸戶利率得「補回」0.375個百分點，還款本息也會加重，民眾仍得考量自身能力。
📌哪些銀行承辦？
「青年安心成家購屋貸款」承辦的八大行庫為，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台灣企銀。