《未來少女》粼粼自帶光環！幻藍小熊成最大黑馬 徐若瑄超驚豔
全新女團養成節目《未來少女》昨（29）日首播，除了昨日「緋紅魅影」獲得該集最高分，受到網友們盛讚；曾是韓團Cherry Bullet成員的「薄荷水晶」粼粼也獲得眾多網友好評；壓軸登場的「幻藍小熊」更成為節目最大黑馬，一出場便讓少女製作人徐若瑄眼睛為之一亮，觀眾們則稱讚：「真的不一樣」、「幻藍小熊比較有未來性。」第一集播出後在PTT、Dcard等論壇掀起話題，網友們也給予高度評價，認為《未來少女》前導片的質感、畫質都比以往更進步，也讓人看到台灣女孩其實都很美。
記者郭佩蓉/綜合報導
《未來少女》昨日首播，日光之橙、薄荷水晶、黑曜精靈、紫月光、緋紅魅影和幻藍小熊各團依序帶來精彩初舞台。利善榛、C.Holly（王粲勻）、裴頡、連穎、巴倫月代表緋紅魅影帶來歌曲〈BO$$Y〉表演，獲得第一次公演最高分「182分」，團員C.Holly更當場落淚：「沒有舞台的時候最難熬，很多人以為我愛參加比賽，其實我是害怕沒有舞台。」對此，網友們也紛紛稱讚：「瘋掉！太帥了」、「太強了吧」、「直接滿分都不意外了」、「Holly的感言太好哭了，台灣不缺人才缺舞台啊。」
曾是韓團Cherry Bullet成員的「薄荷水晶」的粼粼也獲得眾多觀眾好評：「粼粼自帶光環」、「粼粼真的超漂亮，明星味超強大」、「粼粼在這節目真的氣場跟別人不一樣。」而由容容、XXIN（王心茗）、毓、Bido、Ayeon（李娥妍）、許媛媛、Nico、采甄、Vicky組成的「幻藍小熊」更成為首集節目最大黑馬，少女們帶來歌曲〈CheckMate〉表演，最終獲得175分第二高分，讓徐若瑄、奕寬老師和唐仲彣大讚：「根本像在看韓團！」網友們也驚呼：「幻藍讓V（徐若瑄）眼睛完全亮了」、「小熊每個都好亮眼」、「能壓軸演出真的很棒！比HUR的好耶」、「韓國團隊做的就真的不一樣！台灣要加油」、「還不錯耶，果然值得期待」、「幻藍小熊比較有未來性」、「小熊很強耶。」