尼克星被打噴鼻血！改名「東巴星」 李育昇3：0奪勝：抖內金額曝
YouTuber「尼克星拳擊」與Toyz教練李育昇昨（30）天真的開打了！兩人先前在直播中因體重、賽制、獎金等問題吵得不可開交，終於在昨晚開打，現場實際秤體重，尼克星是68.3公斤，李育昇則是60.1公斤，相差8.2公斤，相當「差了5個量級」，比賽直播吸引超過30萬人同時在線觀看，最終李育昇的「鬼之閃躲」略勝一籌，以3:0的比數戰勝尼克星。據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，該場直播共吸4萬4457元贊助抖內。
記者徐銘穗/綜合報導
李育昇和尼克星打拳風格不同，李育昇擅長快速移動，尼克星則偏向防守反擊，兩人進行3分鐘6回合比賽。第1回合雙方都在試探，直到最後10秒才有較激烈的對抗；第2回合開始，李育昇出拳與閃躲動作更加靈活，多次擊中並閃過尼克星攻擊。
第3回合，李育昇遭尼克星正面刺拳擊中，場邊教練團喊話「穩住」，雖然尼克星在體型上佔優勢，不過李育昇靠著「搖閃」和預判對手出拳的優秀能力，多次成功閃躲並有效攻擊尼克星。
當比賽進行到後段，尼克星體力明顯下滑，出拳次數遠低於李育昇，甚至幾次被李育昇抓到空檔重拳攻擊臉部，整顆頭往後噴倒，第5回合鼻子出現流血狀況，第6回合仍沒能挽回劣勢，最終裁判給出3:0判定李育昇勝利。觀戰網友給予高度肯定，大讚：「這幾年來看過最熱血沸騰的一場直播賽事」。
賽後，尼克星說自己花了一些努力做訓練，但上場後覺得「李育昇真的很厲害」，要收回先前說「李育昇拳擊（抹脖子動作）」，直呼「李育昇拳擊頂呱呱」。李育昇也笑說，兩人私下有賭注，現在尼克星輸了要改名叫「東巴」，尼克星也自嘲「現在叫我東巴星」。