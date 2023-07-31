卡努颱風持續增強！最新「海上警報」機率出爐：大雨恐連轟7天
卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）在昨（30）日增強為中颱，目前持續往西北方移動，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，根據中央氣象局資料，週二或週三（8月1日至8月2日）發布「海上警報」的機率為40%，但要留意的是卡努颱風外圍環流和後續的西南風影響，可能導致中南部較劇烈降雨持續到下週二父親節（8月8日）。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，卡努颱風昨日經過高海溫、垂直風切弱的海域，昨日輕易跨過「中颱」門檻，持續增強中；卡努颱風明日會通過琉球附近，接著轉西北西、再朝東海前進，未來有移速減慢、再變方向的趨勢。氣象局「暴風圈侵襲機率」則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此，發布「海上警報」的機率40%，並不是很高，值得持續觀察。
今日天氣部分，吳德榮說，各地大致多雲時晴，但水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，午後慎防局部大雷雨。今日各地區平地氣溫分別為，北部攝氏24至35度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏22至35度。明日各地多雲時晴；因卡努颱風外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，但局部地區仍偶有局部短暫雨的機率；明晚北台灣開始受卡努颱風外圍環流影響，轉有局部陣雨。
吳德榮提醒，週三和週四（8月3日）受卡努颱風外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，有較大雨勢。週四至下週二，「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣、並有連日多雨的條件，請民眾持續關注最新颱風動態。