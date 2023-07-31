工作太忙「忍便」30年 靠瀉藥排解！檢查結果慘了：大腸癌第三期
便意來襲千萬別忍，長期忍便可能會忍出大問題！一名50歲男業務，自20多歲開始就有忍便習慣，長期下來造成無法解便的情況，靠瀉藥、灌腸或做大腸水療等都未改善，導致他的自律神經異常，最後就醫檢查，發現他罹患大腸癌第三期。
記者徐銘穗/綜合報導
敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師日前在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文，提醒大眾注意長期忍便的潛在健康風險。
他舉例一位50歲男性，從20多歲開始從事業務工作，長期在外飲食不定時，加上上廁所不便，導致他養成了忍便的習慣，並且使用瀉藥、灌腸、大腸水療等方法解便。
然而，這樣的行為導致他的自律神經異常，甚至無法順利排便，肚子還會脹。最後，他前來尋求陳榮堅協助，進行大腸鏡檢查，確診為大腸癌第三期。
陳榮堅表示，國外研究已顯示長期忍便會增加罹患大腸癌的機會。他強調癌症是由自己的細胞長出來的，大腸癌則是由大腸黏膜變異形成。忍便會讓大腸處於發酵不健康的環境，容易引發黏膜病變，進而提高罹患大腸癌的風險。
他也提醒，在外面不方便上廁所時，偶爾忍便或可，但切勿長期培養忍便的習慣，因為科學證據顯示這會誘發癌症，及早就醫檢查，並保持健康的排便習慣，對於預防大腸癌至關重要。