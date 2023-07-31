卡努颱風路徑「天女散花」！明後天最靠近台灣 中南部大雨躲不掉
中度颱風「卡努」持續在台灣東北方海面發展，不過觀察今（31）日各國最新預測路徑，卻是呈現「天女散花」的樣貌，不確定性極大，對台灣天氣的影響也不同，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，雖然各國模式看法相當分歧，但中部、南部因為「西南風」導致的大雨仍然躲不掉。民眾請持續留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，針對卡努颱風的路徑，各國模式及官方預報都出現明顯變化，大致分成「西行中國派」以及「北轉日本派」，其中也不乏靠近台灣的，模式看法相當分歧，是標準的天女散花，人人有機會各個沒把握。
中央氣象局則表示，卡努颱風的路徑主要視「太平洋高壓的勢力強弱」，但無論是西行中國或北轉日本，基本颱風外圍環流在週二和週三（8月1日至8月2日）都會帶來降雨，而在週三開始，由於卡努颱風帶起大環境的「西南風」，迎風面中南部可能要面對時間較長的雨勢，至少到週末。
天氣風險公司分析師林孝儒也提及，南海上的西南季風往太平洋延伸至卡努颱風南側，週三下半天隨著颱風進入東海活動後，將逐漸帶動西南季風往台灣增強，一旦這樣的環境建立，可能會一路延續至週末或下週前期，導致迎風面中南部進入天氣不太穩定且多雨的環境，更不排除有較大雨勢的發生機會。