創薪時代／跨境電商遇多重挑戰！AI幫助有限　年輕人成發展新機會

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不過，台灣企業的跨境電商旅程似乎才剛剛開始。國內中小及微型企業數目多，佔全體企業約98%，卻僅佔去（2022）年B2C電商出口額的35%，顯見它們在此領域仍有較大的成長空間。
台灣企業商品品質良好 發展跨境電商仍遇多重挑戰
跨境電商平台「亞馬遜全球開店」指出，國內中小企業在進行數位轉型或跨境電商時，「成本」為企業無法順利開啟跨境電商之路的首要屏障，且企業在思考各項成本開銷，如跨境物流、關稅、國際金流、產品行銷及消費者研究等費用時，還需深入了解各國的法規與文化差異，並克服因應海外客戶所需的語言、平台架設及操作、人才等多重挑戰。
「台灣的企業太保守了！」亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬接受《NOWnews今日新聞》採訪時感嘆，「又或者可以說是『非常謹慎』。」過往代工的成本結構與時下跨境電商十分迥異，企業轉型並非僅是單純的把既有產品放到電商平台，發展跨境電商對其而言是「重新學習」的過程，而這樣的學習與成本投入後的回饋充滿不確定性，具保守企業文化特性的台灣賣家，從有意願到真正開始進行跨境電商的時間，是鄰近國家的3倍長。
AI能助攻？亞馬遜全球開店陳思芬曝「這件事」AI幫不了
台灣中小企業體質良好，製造與研發能力強勁，商品品質經消費者反饋也稱得上世界數一數二，然而儘管擁有這些特殊優勢，台灣多數中小企業考慮期與準備期較長，故台灣跨境電商發展速度較慢。自ChatGPT爆紅後，AI人工智慧不斷出現在大眾視野中，不禁令人好奇，國內跨境電商發展能否藉由此波浪潮快速向前？陳思芬嘆「決策者的決心，AI可能幫不了。」
「原先在做大量代工如今想轉型做自由品牌」與「新創公司」為兩大極端族群，對於後者來說，加入電商是趨勢，也是必然，但對於前者而言，從前客戶訂單可能是幾千幾萬在跑，企業在開始經營跨境電商時，見到僅幾十筆的訂單記錄當然會有所遲疑、焦慮。而廣告行銷對他們而言又是另一道坎，過去是國外貿易商在做，如今的成本投入、行銷方式全由自己擔，「這是必經的創新過程，但對他們來說是很可怕的事，所以才說決心很重要，這是發展跨境電商的起點。」
AI的強大能力令人讚嘆，但陳思芬表示，AI可以幫忙的僅限於「有具體門檻的問題」，像是在成本、法規、知識、語言、人才等困難點中，協助進度加速進行，但決策者該如何突破框架、下定決心，AI還真的無法幫忙。
電商出口額可望於2027年突破3千億！「年輕人」成跨境電商發展新機會
「若中小企業加快透過電商拓展出口貿易的腳步，電商出口額將可望於2027年突破3千億。」去年B2C電商出口額僅1570億新台幣，3千億的目標看似遙遠，充滿希望的曙光卻也若隱若現。
許多老牌中小企業近年來開始交棒給二代、三代經營，加上台灣新創崛起，當中大部分皆為有感於網路資訊發達，甚至和網路一同成長的年輕世代，熟悉網路知識與現代行銷手法，敢於冒險也較能跳脫舊有思維框架。
曾有新創公司告訴陳思芬，在如今的趨勢潮流下，僅做線下交易恐放慢公司發展速度，甚至不易生存，一旦開啟對某國的跨境電商之路，即能知曉整套營運模式，後續將跨境電商市場擴張到其他國家時也能較為迅速。
「我們在年輕人身上，確實看到跨境電商一個新的機會」，加上台灣企業挾帶特殊優勢，「我認為，台灣每個產業都適合做跨境電商」，陳思芬篤定說道，對於跨境電商產業發展前景顯然樂觀以待。