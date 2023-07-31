卡努颱風路徑「向北急轉彎」！週三週四最接近 明晚有機會發海警
卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）目前維持「中颱」等級，而在中央氣象局前幾日的路徑預測上，卡努颱風預計一路朝西登陸中國，不過今（31）日上午，最新預測路徑卻在顯示，週四（8月3日）清晨卡努颱風會明顯北轉往日本前進，氣象局預報員黃恩鴻表示，路徑更動主要與太平洋高壓東退有關，以目前路徑來看，明（8月1日）至週三（8月2日）上午不排除發布海上警報的可能。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻指出，今日上午觀測到太平洋高壓「減弱東退」的趨勢越來越明顯，因此卡努颱風在未來回沿著高壓邊緣朝北北西前進後，再往北轉往日本移動，時間點可能在週四清晨；且卡努颱風未來強度會再增加、暴風圈也會擴大，在週三至週四最靠近台灣時可能威脅到北部100公里以內的海面，因此氣象局有可能在明晚至週三上午間發布「海上警報」。
至於「卡努颱風北轉」對台灣天氣影響變化為何？黃恩鴻說明，無論颱風登陸中國或北轉日本，其外圍環流都會替北部帶來明顯降雨，不過若以目前預估的「北轉日本」路徑，在颱風往北過後，颱風旋轉的力量帶起大環境的「西南風」會比「登陸中國」還弱，西南風可能多數往巴士海峽吹，而不是直吹台灣中南部，因此下半週中南部降雨會比預期的少。
今日天氣部分，氣象局提醒，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲，基隆北海岸及西半部有零星短暫陣雨，午後中南部、東部及東南部地區有局部短暫雷陣雨。明日颱風外圍環流影響，基隆北海岸、北部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。