神旺飯店「潮品集」回歸東區！明開幕打85折 老顧客：新店殺來吃
神旺飯店「潮品集」回來了！原於台北東區圈粉無數的潮菜餐廳「潮品集」回歸，繼「潮品集．潮坊」進駐信義區新光三越A4百貨後，「神旺潮品集．忠孝店」明（1）日正式回歸東區開設街邊店！祭出開幕當天不限金額85折優惠。今餐廳試營運獲得粉絲支持捧場，現場用餐人潮眾多，《NOWnew今日新聞》記者訪問到吃了20年的老顧客陳董，從新店殺來朝聖，過去平均每個月吃1～2次，最推薦潮洲滷鵝片、潮州燉魚翅，還稱讚這兒的「芋茸香酥鴨」，酥感不好做，很能代表潮州。
記者蕭涵云/台北報導
原本是神旺大飯店內知名潮州餐廳的「潮品集」，和「普諾麵包坊」並列飯店熄燈後，最令消費者不捨的兩大品牌。去年12月「潮品集．潮坊」先進駐信義區新光三越A4百貨，仍受到消費者喜愛，曾創下單月營收破千萬的好成績。
如今，「神旺潮品集．忠孝店」8月正式回歸台北東區開設街邊店，由香港潮洲料理名廚何炳木及楊文定領軍廚藝團隊，原班人馬打造道地潮州料理與手工港點。7月27日～7月31日悄悄試營運三天，《NOWnew今日新聞》記者撞見現場滿滿用餐人潮，訪問到從小在香港長大、對飲茶有偏好的陳董，分享已經在台灣吃了「潮品集」20年，最早是朋友邀請嘗試，沒想到一試成主顧；過去平均每個月吃1～2次，日前也會特地跑到信義區用餐。
現居住新店山上華城社區的陳董，趁試營運期間搶先來吃飯，最推薦「潮洲滷鵝片」、「潮州燉魚翅」，還稱讚這兒的「芋茸香酥鴨」，酥感不好做，很能代表潮州。被問到身為香港人，是否最推薦「潮品集」的潮州菜？他說「如果是朋友邀約吃飯，去哪吃都好；但如果是自己要吃，就會到潮品集」，讚不絕口。他還分享，現在「神旺潮品集．忠孝店」本來是京星港式飲茶的位置，再度回來相當熟悉，但空間感高級、舒服很多。
擁有「雲卷峰巒」意境的「神旺潮品集．忠孝店」，搭配中式紅色燈籠及黑色流線設計客席區設立288席座位，以小家庭、親友聚餐4-6人桌為主，最小包廂坐4～6人、最大可容納30人，共9個包廂。
「潮品集」由行政主廚何炳木家中世襲傳承、近70年的鎮店老滷，招牌「潮洲滷鵝片」為主打，建議預訂每日限量的「文昌脆皮雞」；堅持海鮮每日澎湖直送打造的港點「鮮蝦豆苗餃」、「生汁明蝦卷」，還有個頭驚人的「金寶明蝦球」都是必點；還有「潮牌叉燒酥」、「XO醬炒蘿蔔糕」，大排檔精華的「打水」則有「鮑汁鳳爪」、「紅麴豬尾巴」、「過橋响螺片」、「波羅蜜芋泥」、「張燈櫛綵球」可選。
「神旺潮品集．忠孝店」明天8月1日正式開幕，受到老客人大力支持，尚未正式開幕，8月訂位已達8成滿。歡慶開幕，8月1日當日消費不限金額「享85折優惠」；8月1日至8月31日加入官方LINE好友，消費滿千再贈「85折電子優惠券」，可於下次用餐折抵。
而位於晶華酒店三樓、連續多年獲得米其林餐盤推薦的粵式餐廳—晶華軒，即日起至8月底則由港籍中餐廚藝總監鄔海明聯手冷菜師傅陳育丞，推出「夏日潮州食集」季節菜單，以冬瓜、欖菜、鮮筍、夜香花等當令時蔬，和在台灣難得一見的野生鯪魚等精選食材，以清爽開胃的料理手法，結合潮洲經典老菜風格，打造避暑菜色。
包括潮州打冷中的滷水鵝、凍馬友、生醃帆立貝、魚露浸花甲，頂級食材類中的南非凍鮑片、翡翠刺參、水晶花膠凍，冷前菜類則有老陳醋浸花生、蓑衣青瓜、潮州攬菜鮮筍，功夫菜類準備了八寶冬瓜盅、古法煎鑲鯪魚及白切沙薑雞，每道220元起。