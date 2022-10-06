神旺飯店「普諾麵包坊」10/14回歸試營運 買滿百送50元
神旺飯店超人氣「普諾麵包坊」回來了！選在鄰近舊址旁的巷弄直接開設東區街邊店，預定10/14起試營運、首6日消費滿百送50元！10/20正式開幕當天，全店消費自製烘焙商品可享8折優惠。等好久的招牌「蔥花麵包」、「頂級生巧克力蛋糕」、仿真「魚頭君」蛋糕通通不缺席，而且每日還有現烤出爐的超大13吋「爆餡夯PIZZA」，擺滿鳳梨、火腿、起司的酸甜夏威夷披薩最受歡迎一定要手刀開搶。
由行政主廚率領原班人馬超快回歸的「普諾麵包坊」，10/14起就要試營運見客啦！每次經過總是擠滿人潮的普諾麵包坊，以供應各式自製現做烘焙商品為主，首推台式傳統「蔥花麵包」，不只是熱銷第一名，年銷量的高度堆疊起來更可媲美12座台北101；另外還有肉鬆麵包、杏仁千層麵包、復古砂糖甜甜圈都是懷舊必吃。廣受歡迎的「調理麵包」系列，則有明太子風味起司蛋麵包、藍莓乳酪麵包、濃濃巧克力等口味。
「普諾麵包坊」更以美味的手工餅乾與繽紛蛋糕擄獲超多死忠粉絲，除了超狂創意的仿真「魚頭君」壽司蛋糕；堪稱鎮店之寶的「頂級生巧克力蛋糕」，選用70%比利時巧克力，製作出濕潤濃厚的巧克力內餡，融入些許白蘭地香氣與波美糖水製成的酒糖，甘醇濃郁，是不少人慶祝生日的首選口袋名單。
這次一傳出回歸消息，便吸引整排饕客頻頻在粉專上詢問，何時可以訂購「頂級生巧克力蛋糕？」大家都等不及要好好回味啦。據悉，「普諾麵包坊」10/14試營運起，門市都備有「頂級生巧克力蛋糕」少量現貨、10/20起開放電話預訂取貨，鐵粉們看好以下開幕時間拚手速搶購啦。
全新「普諾麵包坊」10/14起新店回歸試營運，10/14～10/19 11:30am～8:00pm首6日，單筆消費每滿100元即贈「50元抵用券」乙張；歡慶10/20正式開幕，開幕當日12:00am～8:30pm限時1日，全店消費「自製烘焙商品」可享8折優惠；開幕當日前10位消費結帳，加碼再贈限量餐禮。10/21起9:00am～8:30pm正式營運；10/21～10/31單筆消費每滿200元可抵「50元抵用券」乙張。
普諾麵包坊 ‧ 忠孝店
地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1樓
電話：02-2772-8912