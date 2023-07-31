卡努颱風在北邊「為何南部會下大雨」？專家揭原因：對水庫是好事
卡努颱風目前持續朝西北方前進，中央氣象局預估，週四（8月3日）清晨卡努會往北轉向，並朝日本前進，不過卡努颱風位置雖然皆在台灣北方，但天氣預報皆提醒「南部要留意西南風帶來較持續的雨勢」，對此氣象專家賈新興也說明「颱風如何增強西南風勢力」？對台灣的影響又是如何？
記者張志浩/綜合報導
賈新興解釋，目前西北太平洋除了有颱風、副熱帶高壓等天氣系統外，也正處於一個「大低壓帶」，低壓帶的南側本身就是吹偏西風或南風，而卡努颱風「逆時針旋轉」的特性，搭配它在台灣北邊的位置，氣流被帶到南海附近時，就會讓「西南風」的勢力增強，若較強的西南風直吹台灣中南部，暖溼的氣流受到中央山脈阻擋後，抬升到適當高度 ，水氣就會凝結，變成雨水落下。
賈新興進一步解釋，若卡努颱風的路徑沒有北轉，而是朝中國前進並登陸，此時整個颱風對「季風環流」的影響更大，逆時針旋轉的氣流，對南海吹出來的西南風會有更大的增強力道，因此對台灣中南部的雨勢影響更大，而現在預測路徑會北轉，影響就較小，因為颱風對西南風助長的力道不夠，較強的西南風多半往巴士海峽吹，較少直吹台灣，但還是會替中南部帶來些許雨勢，對水庫也有一些幫助。
賈新興提及，「引進西南氣流」的現象並非所有颱風都會出現的特色，主要還是看颱風本身路徑、位置和大環境的狀況如何？氣象局也補充，民國70年「艾妮絲颱風」和民國93年「敏督利颱風」，都是在引進強烈西南氣流後，造成嘉南地區93 水災及中南部地區的72水災的實例。