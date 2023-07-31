囤房大戶現蹤！全台54.5萬人擁4房以上　10戶以上也有1608人

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不過，行政院日前通過財政部提出的「囤房稅2.0」，並將送立法院修法，修法重點包括未來全國歸戶自用住宅限制3戶，而非自用住宅的稅率則從1.5%到3.6%，調高為2%到4.8%，本人、配偶與未成年子女只有1戶，且在一定金額以下，則可適用1%。同時，財政部也與地方稅捐稽徵機關溝通，未來課徵房屋稅將比照地價稅，也設有基準日作為房屋使用情形、稅率的計算，以簡政便民。
但到底有多少人囤房受影響？財政部財政資訊中心今日揭露112年度全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，依112年度房屋稅歷史檔實際使用情形統計，截至112年6月30日止，全國有54萬5586人持有非自住住家用房屋，比去年52萬5925，多了1萬9661人。
在54萬囤房族中，持有1戶非自住住家用房屋者，共計44萬1841人、占80.98%，比去年的42萬2697人，增加近2萬人；持有2戶者共6萬7783人，同樣較去年增加，占19.02%。不過，持有3戶到10戶以上的人數及占比有逐年下降的情況。
以持有3戶以上非自住住家用房屋來說，有3萬5962人，較去年減少745人，占比6.59%；持有4戶以上有1萬6722人，也年減528人，占比3.06%；持有5戶有8781人，也少了346人；擁有6戶則有5535人，年減176人；持有7戶有3729人，少了127人；擁有8戶有2730人，年減100人；持有9戶有2031人，年減78人。
至於持有10戶以上非自住住家用房屋的囤房大戶，有逐年減少趨勢，110年有1734人，111年降到1659人，今年再減少為1608人，占比0.29%。