卡努颱風海警機率提高！本週「降雨趨勢」一次看 北台灣明起變天
中度颱風「卡努」強度持續增強，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，卡努颱風預計在週四（8月3日）白天北轉往日本，和今（31）日早上相比，整個路徑稍微偏西，因此颱風北轉時可能威脅台灣北部海面，發布海上警報的機率在下午修高，時間點則落在明（1）日晚間至週三（8月2日）清晨之間，未來除了外圍環流會替北部帶來雨勢外，週四過後「西南風」的環境，也將讓中南部地區有較長時間的降雨。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻說明，卡努颱風強度持續增強，暴風圈也會再擴大，今日下午整體路徑往西修正，北轉的時間變晚，週三至週四最靠近時，和台灣的距離也縮小，因此海上警報發布的機率有所提升，明日受到颱風外圍雲系影響，北台灣率先轉為「陰天短暫雨」的天氣型態，其它地區及外島皆為為多雲，各地高溫普遍為攝氏32至33度，低溫攝氏26至27度。
黃恩鴻提及，週三和週四卡努颱風最靠近台灣，這兩天颱風外圍環流影響最大，基隆北海岸及北部地區會出現明顯陣雨，中南部地區也會有局部短暫陣雨。而到週四過後，卡努颱風持續朝日本前進，不過颱風卻帶動南海較旺盛的西南風吹向台灣，屆時中南部地區會有持續性的降雨，西南風環境將維持到下週二父親節（8月8日）。
此外，明日由於颱風外圍環流影響，雖然氣溫稍降、天氣轉陰，但因為對流發展沒那麼旺盛，因此「午後雷陣雨」的情況會變得較零星，提醒民眾，卡努颱風雖然不會對台灣造成直接影響，但其外圍環流和後續引起的西南風揭不可忽視，民眾請持續留意最新颱風動態。