雲南「猛男餐廳」成流量密碼！肌肉男熱舞、餵食等爆紅服務遭調查

食蟲樂！日本餐廳專賣「蚱蜢燉飯、幼蟲杏仁豆腐」　饕客大讚好吃

▲日本Take-Noko咖啡廳專門販售昆蟲料理。（圖／翻攝自IG@takeo.tokyo）
▲日本Take-Noko咖啡廳專門販售昆蟲料理。（圖／翻攝自IG@takeo.tokyo）

國際中心徐筱晴／綜合報導

先前台灣有拉麵店推出「大王具足蟲拉麵」，引爆社群討論，不過在日本早已有餐廳，主打將「昆蟲入菜」，推出諸如蟋蟀燴飯、水蟑螂蘇打、杏仁豆腐佐幼蟲等餐點，滿足食蟲饕客的味蕾，大讚「一切都很美味」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，一名日本上班族山本在近日光顧了東京一家特色咖啡廳「Take-Noko」，可以看到店內擺放了各式玻璃容器，裡頭裝有甲蟲、螞蟻和蟑螂等，這並非衛生環境著好，而是這間餐廳主打「昆蟲入菜」，也因而蔚為討論。

對於食蟲相當感興趣的山本當天點了蚱蜢燉飯、杏仁豆腐佐幼蟲等餐點，並喝了水蟑螂蘇打，他大讚這麼多種的菜餚選擇很有趣，「一切餐點都很美味」，並指出水蟑螂蘇打清爽可口，就像在吃青蘋果一樣。

據悉，Take-Noko的咖哩加入蟋蟀，並將蠶寶寶做成生魚片，而水蟑螂蘇打則是將蘋果汽水加入水蟑螂作為裝飾，味道就如同蝦子一般。

Take-Noko店經理三浦美智子（Michiko Muira，音譯）表示，近來飼養蟋蟀和黃粉蟲作為食用昆蟲的趨勢有所進展，因此增加昆蟲作為食物的可能性

聯合國認為，昆蟲可以作為一種蛋白質食物來源，供應到2050年增至97億的全球人口。因為畜牧業對氣候變遷造成影響，而極端天氣也造成糧食安全問題，也增加了人們對於昆蟲提供高品質、營養產生興趣。

雖然有人認為吃蟲很噁心，但日本有著豐富的昆蟲食品烹飪歷史。過去在缺乏海鮮和肉類的內陸地區，蚱蜢、蠶和黃蜂都是食物選擇之一，而這種作法在二次世界大戰後更加興盛。

近來「食蟲」又再度蔚為討論，包括知名烘焙品公司Pasco，以蟋蟀麵粉製成餅乾和蛋糕，無印良品也推出蟋蟀餅乾和蟋蟀巧克力棒。也有媒體報導指出，富含蛋白質的昆蟲粉被用來製作學校營養午餐和零食，但Take-Noko希望以原型樣貌出餐，代表其可與蔬菜、海鮮、肉類等一起享用。


王蟲拉麵不夠狂？日本網紅拿劇毒「僧帽水母」煮湯　專家：不建議

「大王具足蟲拉麵」紅到國外！路透深入報導　國外網友反應曝光了

大王具足蟲對手來了！雲林「蛙呀蛙拉麵」爆紅：整隻趴在碗裡

挑戰大王具足蟲拉麵先等等！醫示警這些人別吃　3症狀快衝急診

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀