食蟲樂！日本餐廳專賣「蚱蜢燉飯、幼蟲杏仁豆腐」　饕客大讚好吃

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對於食蟲相當感興趣的山本當天點了蚱蜢燉飯、杏仁豆腐佐幼蟲等餐點，並喝了水蟑螂蘇打，他大讚這麼多種的菜餚選擇很有趣，「一切餐點都很美味」，並指出水蟑螂蘇打清爽可口，就像在吃青蘋果一樣。
據悉，Take-Noko的咖哩加入蟋蟀，並將蠶寶寶做成生魚片，而水蟑螂蘇打則是將蘋果汽水加入水蟑螂作為裝飾，味道就如同蝦子一般。
Take-Noko店經理三浦美智子（Michiko Muira，音譯）表示，近來飼養蟋蟀和黃粉蟲作為食用昆蟲的趨勢有所進展，因此增加昆蟲作為食物的可能性
聯合國認為，昆蟲可以作為一種蛋白質食物來源，供應到2050年增至97億的全球人口。因為畜牧業對氣候變遷造成影響，而極端天氣也造成糧食安全問題，也增加了人們對於昆蟲提供高品質、營養產生興趣。
雖然有人認為吃蟲很噁心，但日本有著豐富的昆蟲食品烹飪歷史。過去在缺乏海鮮和肉類的內陸地區，蚱蜢、蠶和黃蜂都是食物選擇之一，而這種作法在二次世界大戰後更加興盛。
近來「食蟲」又再度蔚為討論，包括知名烘焙品公司Pasco，以蟋蟀麵粉製成餅乾和蛋糕，無印良品也推出蟋蟀餅乾和蟋蟀巧克力棒。也有媒體報導指出，富含蛋白質的昆蟲粉被用來製作學校營養午餐和零食，但Take-Noko希望以原型樣貌出餐，代表其可與蔬菜、海鮮、肉類等一起享用。