Melody婚變不到一個月！飛大陸錄離婚實境秀《再見愛人3》掀熱議
44歲藝人Melody（殷悅）7日宣布與大15歲富商老公吳育奇離婚，結束17年婚姻，之後還爆出奪產爭議，震驚各界。而兩人離婚風波才過24天，就有網友發現Melody近日飛往大陸錄製知名離婚實境綜藝節目《再見愛人3》，引起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
事實上，《再見愛人3》先前是找來3對已經離婚的夫妻，或是正在面臨考驗的夫妻乘坐房車展開長期旅行，透過旅行來檢驗感情以及檢討互動模式。雖然Melody並不一定是「主角」，可能僅是只待在觀察室，針對這些夫妻的相處情形發表看法，但難免會談到自身經驗以及婚變相關話題，讓網友們相當好奇她是否會爆出婚變內幕或是給予什麼婚姻建議。
消息曝光後，微博網友們笑稱節目製作單位的反應速度真的太快了，「好期待這個節目」、「我是真的很期待」，還有網友嚇說以為Melody要和已經撕破臉的前夫一起上節目，「心想都已經撕破臉離婚了，還能一起上節目？那麼誇張！原來是Melody當觀察室嘉賓，負責點評別人」，而從照片上來看，頂著一頭俏麗短髮的Melody穿著粉色西裝外套、短褲，無論是氣色還是身材都非常好，似乎沒有因為離婚風波受到影響。