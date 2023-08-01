8月新制懶人包！「青安貸款購屋」大升級　這縣市亂丟垃圾噴3600

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青安貸款大升級！行政院財政部推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」自8月1日開跑，針對「18歲以上，借款人本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅，且未使用過舊專案者」，給予全新購屋專案，最高貸款額度從800萬元提升至1000萬元，貸款年限從30年延長至40年、寬限期從3年增加到5年，一段式利率也降至最低1.775%，是目前市面上最優惠的房貸專案。
🟡自購修繕住宅貸款利息補貼
限時一個月！從今天上午9時到31日下午5時開放申請，可和新青年安心成家房貸同時申請，自購住宅貸款利息補貼年限最長20年，優惠貸款額度最高250萬元；修繕住宅貸款利息補貼最長15年，貸款額度為80萬元。
🟡確診新冠肺炎輕症者 自主健康管理縮短為5日
疾管署針對新冠肺炎陽性個案輕症，原建議「自主健康管理」至自行快篩陰性或距發病日（採檢陽性日）達10天，8月1日起縮短為5天。
🟡青年免費心理諮商
為了協助年輕族群心理健康，衛福部將於8月1日起至明（2024）年7月31日，推出「年輕族群心理健康支持方案」，針對「15歲至30歲」民眾，提供一年3次免費心理諮商，一次諮商會補助該機構1600元，民眾等於可以節省4800元的諮商費用。將和全國超過300家機構合作，只要負擔行政費用就可以接受諮商，預期受惠1.8萬人次。
🟡八大類場所禁止使用（PLA）免洗餐具
今起將擴大禁用生物可分解塑膠（PLA）免洗餐具，目前常見於食品包裝網袋、蛋盒、超商微波食品容器、速食店的免洗餐具等；8大類場所如公部門、學校、百貨公司、量販店、超級市場、連鎖速食店、連鎖便利商店、有店面餐飲業等優先稽查輔導，若被抓到違規使用，將依照《廢棄物清理法》處1200元到最高6000元罰鍰。
🟡行政訴訟新制8/15生效
由於行政訴訟和解率極低，為落實司法改革，行政訴訟新制將於8月15日正式引入調解機制，原則上由調解委員主持調解程序，法官適時主持，以尋求當事人有共識的解決方案，達到避免民眾花費過多訴訟成本、讓行政機關了解民眾不服決定的真正原因、減輕行政法院案件負擔，創造三贏局面。
🟡肝患者免疫加標靶合併療法納入健保
肝癌治療者的福音！8月1日讓免疫療法併用含bevacizumab成分之標靶藥品，用於治療晚期肝細胞癌納入健保給付，引進此療法將可讓末期患者整體存活期增加至5.8個月，初估每年約有2072位患者受惠，可省下300萬元醫療費。
地方8月新制一次看
🟡北北基桃景點暢遊卡開賣！新增6大免費景點
「桃園市政府觀光旅遊局結合基隆、臺北及新北市共同合作，推出升級版的景點暢遊卡，囊括了基北北桃4縣市，共30處熱門旅遊景點，暢遊卡8月1日改版上市，兩日劵售價650元、三日劵850元、四日劵1050元，也可以當作一般悠遊卡使用。而景點部分，除了原有的22個北北基景點，再新增桃園6個景點免費玩，包括：台灣客家茶文化館、橫山書法藝術館、大溪老茶廠、埔心牧場、手信霧隱城、富田花園農場，不用購票憑景點暢遊卡即可入場。
🟡新竹市社福卡8月起可搭乘指定火車
新竹市政府為鼓勵長者多多外出走動，核發給長輩的敬老卡與身障者的愛心卡（簡稱社福卡），每月補助600點，可搭乘敬老愛心計程車、公車客運、使用國民運動中心與公立游泳池等，8月開始開放搭乘指定台鐵列車，只要起迄站位於竹縣及新竹市內的台鐵站，就可享單趟最多50點補助。
🟡一週只收四天！斗六垃圾清運時間減少
雲林縣斗六市清運垃圾時間原為每週一、二、四、五、六，由於清運車輛不足、清潔隊員排休困難，加上民眾對於市容雜亂抱怨頻傳，斗六市公所自8月1日調整清運時間，從5天減少為4天，將於週一、二、四、六定為清運日，週五為市容整理日。
🟡北市亂丟垃圾包重罰3600元
台北市環保局宣布，8月15日起亂丟垃圾罰鍰金額由1200元提高至3600元，最高可處6000元罰鍰，經限期改善仍未完成改善者還可按日連續處罰。另外包括亂丟煙蒂、堆置違規廣告物、廢棄物、寵物便溺未清等污染環境行為都也提高開罰到3600元，民眾千萬要注意！
🟡宜蘭通勤月票15日上路
宜蘭縣將於8月15日起推出750元通勤月票方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵漢本至石城段。此外還有1800元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道五號客運、台鐵漢本至鶯歌段。
🟡新竹「裝卸貨停車格」智慧開單
隨著科技進步，新竹從8月1日起，在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法，收費時段為早上8時至晚上10時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停一小時，停車超過一小時或非貨車停放處，即採取科技執法，可處600元以上、1200元以下罰鍰。
🟡台南加碼「青年購屋房貸利息」補貼
為了減輕台南青年購屋負擔，台南市政府加碼推出「首次自購住宅貸款利息補貼」，提供一次性6萬元補貼，8月1日至10月31日受理申請。只要是台南市民，符合家庭成員名下僅持有申請日前兩年內購買並辦理貸款的一戶房屋，或尚未購屋、預計今年12月31日前購屋貸款者，同時家庭成員年所得低於101萬元、每人每月平均所得低於4萬9805元、家庭動產限額302萬元、不動產限額537萬元，就符合申請資格。