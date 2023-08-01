阿伯半夜「坐在ATM前」！他想領錢傻眼 內行人揭真相：在解任務
超商通常都有設置ATM的機台，提供民眾方便領錢，只要插入銀行的金融卡就能輕鬆領錢，然而通常每個人使用機台都只有幾分鐘的時間。不過，近日就有網友分享自己去超商ATM要領錢時，卻看到一位阿伯大半夜拿著椅子坐在ATM前，一副老神在在的樣子，讓人好奇到底在幹嘛，貼文引發廣大迴響，也釣出不少內行人解答。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「剛剛想說半夜買個宵夜領個錢，看到有人坐在ATM前面還順便看平板，有人知道他在幹嘛嗎？我只是想領個錢而已.....」只見貼出的照片，一位阿伯直接拿超商的椅子坐在超商ATM前，甚至還翹腳，看起來非常輕鬆的樣子，但ATM除了轉帳、領錢以外，有什麼功能需要長時間到搬椅子「坐鎮」？
貼文一出，不少網友紛紛留言「當彈珠台在打是不是？」、「會有印一大串什麼券的....大概吧」、「我之前也遇過一位大哥拿椅子坐在那....」、「ATM當電動打也太潮」；不過也有內行人秒懂「在賺銀行的回饋點數....我有問過一位大哥」、「在解銀行點數回饋的門檻.....好像要轉帳五次吧，時間比較久直接拿椅子坐」、「銀行的活動，可以賺點數....但也沒多少」、「ATM集點活動.....真沒想到有人專門在解任務的」。
而根據照片中機台所屬銀行官網，就有提到，如果ATM進行跨行交易（包含跨行提款、跨行轉帳/繳費）等等，每月交易累計滿5筆含以上，每筆回饋點數4點（包括第1至4筆)，而轉帳、繳費交易金額需達NT1,001元以上，而回饋的點數可以兌換全家購物金、銀行刷卡金、麥當勞餐點、高鐵會員點數等等。