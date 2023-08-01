卡努颱風雨彈掃到北台灣了！各國最新路徑出爐 「這兩天」雨最大
隨著卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）越來越接近，今（1）日北台灣部分地區已經有陣陣雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，卡努颱風強隊還有增強空間，但未來移動速度減慢，會出現滯留的情況，各國預測路徑的不確定也擴大，除了北部近期會受颱風外圍環流影響外，後續「西南季風」帶來的降雨，也是中南部要特別留意的。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中度颱風「卡努」持續增強中；受「副熱帶高壓」導引，明（2）日清晨中心會通過琉球南方海面，並持續朝東海前進，後續北方的高壓減弱，卡努颱風移速減慢、滯留，導引氣流轉由「颱風南方的高壓」取代，因此颱風會逐漸向東北迴轉。
吳德榮說明，由於北方高壓的減弱及南方高壓的增強，各國模式模擬皆有時間及強度的差異，導致預測路徑的不確定大幅擴大。不過，颱風路徑的差異，對西南季風型態的建立影響並不大，未來一週除關注卡努颱風接近台灣的程度，也要提防西南季風帶來的降雨。
吳德榮提醒，今日各地多雲時晴，由於卡努颱風外圍沉降作用，午後對流減弱，但北部及中南部山區仍有局部短暫陣雨的機率，北台灣受「卡努」颱風外圍雲系影響，轉有局部陣雨。各地區平地氣溫為，北部攝氏23至33度，中部攝氏23至34度，南部攝氏24至35度，東部攝氏22至36度。
吳德榮指出，明日至週五（8月2至8月4日），受卡努颱風外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，週四、週五（8月5日）雨勢加大。此外，週五起至下週二父親節（8月8日），「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面「中南部常有大雷雨發生」、伴隨劇烈天氣，包括雷擊、強風、瞬間強降雨等，並形成連日多雨的條件，民眾請持續注意最新颱風動態。