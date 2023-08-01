《拳下》230萬人瘋看超狂！尼克星3：0慘敗 「私下真心話」曝光
在《拳上》結束之後，反應實在太過熱烈，引起許多觀眾敲碗，希望能夠再舉辦一場，讓網紅Toyz（劉偉健）也因應需求，找來不少贊助商主辦一場《拳下星城》，主賽事由教練李育昇以及擅長拳擊教學的YouTuber尼克星正面對決，結果日前開打，不僅線上直播人數破30萬，賽後觀看更是衝破230萬人，人氣相當驚人！而雖然尼克星最終以3：0慘敗，不過賽後私下真心話曝光之後，也讓不少粉絲狂讚他「有風度！」
記者張嘉哲/綜合報導
事實上，這場賽事的促成，是因為YouTuber尼克星曾發表言論，表示當時Toyz在之前的《拳上》會輸給鍾培生，是因為教練不是請他，結果此番話引起網路熱議，也讓Toyz注意到，隨後Toyz自掏腰包並且找贊助廠商，辦了這場《拳下星城》拳賽，由尼克星直接對上他的教練李育昇。
不過尼克星為68.3公斤，李育昇則是60.1公斤，兩人因為體格跟量級上有差距，談判時難以達成共識，一度還取消對決，但後來賽事還是順利舉辦，然而主賽進行6回合，每回合3分鐘，李育昇雖然是主打MMA，跨領域來到拳擊賽場，但是開賽後仍然以敏捷的腳步搭配精彩的閃身，躲過尼克星的出擊，最終以3：0勝出比賽，該場比賽直播不僅創下同時線上人數30萬的紀錄，甚至賽後影片觀看數已經衝破230萬，顯見拳擊賽在台灣的熱度非常高。
而對比賽前互相叫囂的模樣，在落敗之後，尼克星私底下也接受反骨男孩孫生的採訪，尼克星提到「我覺得他（李育昇）的經驗是真的很厲害，我覺得他的動作控制上是真的比我好，我覺得在這個比賽上我也學到很多，包括一些該加強的地方，我會繼續加油的」。
而影片曝光後，不少粉絲都大讚尼克星有風度「雖然賽前互相叫囂，但尼克星私下很謙虛！謝謝帶來精彩的拳擊賽」、「兩邊都表現得太棒了！尼克星大圈粉」、「老實說，看完尼克星的訪問後，他也很老實，承認自己哪裡還需要加強的地方，加油啦！下次再來一場」、「卡卡星還蠻好笑的阿，很會做效果，也蠻有風度的，打的也不錯，是一場好看的比賽」、「尼克星真的有風度！超讚的，期待下次出場喔」。