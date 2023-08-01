台灣人出國只去日本、韓國？觀光局數據反轉 「第二名」太意外
疫情解封之後，從今年開始就越來越多人開始安排出國，而你是否線詢問身邊的朋友，發現大家出國首選不是日本就是韓國、泰國，卻感覺顯少聽到要去中國旅遊的呢？對此，就有網友也討論「台灣人是不是很少人愛去中國？」貼文引發熱議。而根據觀光局公布的資料中，沒想到台灣遊客到中國遊玩的排名「位居第二名」！
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在PPT貼文指出「外國人都很愛去中國玩欸，不管是萬里長城還是黃河等等，隨便都有一大堆美景， 但是奇怪怎麼大家要出國旅遊， 近的都要去港澳、日韓、新馬，遠的就是飛到歐洲義大利去，難道有這麼不願意去中國玩嗎？我還真的身邊沒聽過有人去中國玩過，是什麼原因啊？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「年輕人不愛去而以，長輩超愛中國那種美景的」、「其實中國還真的蠻值得去看看的，撇除政治關係以外，中國是不錯的地方」、「老實說，其實超多人去中國玩，你同溫層太厚而已」、「去過的人一堆，你是假裝看不到不知道」、「真的很多人去啦，跟團都是一大團人」、「年輕人愛日韓，長輩最愛中國古色古香」。
而事實上，根據「交通部觀光局觀光統計資料庫」數據顯示，今年1月至6月，台灣國人的出國目的地，第一名是日本，而第二名就是「中國大陸」，緊接著後續名次為韓國、越南、泰國，人數都相差不遠。顯然前往中國大陸觀光的台灣民眾還是非常多。