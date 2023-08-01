卡努颱風逼近台灣！最快今晚8:30發海警 氣象局曝北部颱風假機率
中度颱風「卡努」強度持續增強，中央氣象局預報員林定宜說明，卡努颱風在今（1）日早上距離台北約800公里，外圍環流已經稍微影響台灣天氣，北台灣陣雨的情況越晚越明顯，卡努颱風週三至週四（8月2日至8月3日）將慢慢北轉，屆時最靠近台灣，海上警報最快今晚8時30分會發布，且由於卡努颱風的暴風圈還會擴大，也不排除發布陸上警報，但由於雨勢和風力對北台灣影響不到非常大，因此北台灣放颱風假的機率不高。
記者張志浩/綜合報導
林定宜表示，卡努颱風的颱風眼清晰，未來幾個小時速度會開始減慢，會讓它出現北轉的路徑，主因是颱風南方的高壓勢力增強，給予颱風往北的推力，但颱風北方的高壓減弱較慢，反而阻擋了颱風行徑路線，因此週三晚上至週四早上，卡努颱風才會慢慢的往北轉彎。
林定宜指出，由於卡努颱風最靠近台灣時，暴風圈可能威脅北部海面，因此最快今晚8時30分就有機會發布海上警報，至於陸上警報的部分也無法排除，因為卡努颱風還有增強、長胖的空間，若暴風圈擴大，往西移動時又稍微往南邊搖擺，暴風圈就可能觸碰東北角陸地。
至於卡努颱風對天氣的實際影響，林定宜提及，今日颱風外圍雲系將為北台灣及帶來局部短暫陣雨，今晚至週四，雨勢越來越明顯，基本上週四之前北台灣影響最大，各地都要慎防颱風雨勢，至於週四過後，由於卡努颱風會帶起西南風的發展，因此中南部地區到下週二父親節（8月8日）之前，都要留意連日的降雨。
不過雖然卡努颱風會在本週末之前影響北部地區，但其中心距離台灣仍有一段距離，且未來還會北轉更遠離台灣，林定宜認為卡努颱風放颱風假的機率不高，但實際情況仍要以地方政府判斷為主。