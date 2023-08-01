最潮網紅嬤「邢黃滿金」辭世！無憾離開享壽88歲 家屬發文證實
88歲網路紅人「邢黃滿金」阿嬤有著最狂潮嬤的稱號，過去經常透過臉書自拍分享生活趣事，吸引了超過20萬粉絲追蹤。然而，令人悲傷的事，邢黃滿金家人日前在臉書上發文表示，「阿嬤在家人陪伴下已經離開大家了」，讓不少粉絲相當不捨，湧入留言悼念。
記者張嘉哲/綜合報導
邢黃滿金家人日前在粉專發文表示「今天在全家人的陪同下，邢黃滿金奶奶功德圓滿，可以好好平靜地休息了，想說的話，在奶奶即將臨走之前，都有告訴奶奶了，想一起體驗的事，也都有好好的一起共渡且記錄下來不留遺憾，美好的記憶回首看依舊金喜滿滿！」
「不求擁有最完美的人生，但願閱歷最完整的一生，邢黃滿金奶奶享壽八十八歲，願所有人，健康快樂，知足惜福，滿滿金喜」貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言「阿嬤一路好走！您是全世界最讚的阿嬤！」、「孫子有你這樣的奶奶真的是福氣！永遠記得妳帶給我們的歡笑喔！」、「奶奶，一路好走，謝謝您帶來的歡樂」、「滿金奶奶謝謝妳帶給我們許多歡笑！一路好走」。
回顧過去「超狂潮嬤」邢黃滿金的爆紅歷史，2016年她在社群上爆紅，由於自拍技術非常不錯，與孫子的感情非常好，常常會偷拍孫子私底下一舉一動，搭配經典口頭禪「頭殼壞去」，讓邢黃滿金奶奶一砲而紅。過去有一次孫子在曬衣服時下雨，阿嬤直接爆氣錄影表示「靠幺！剛晾好又給我下雨，你奶奶會被你整死，一堆衣服真的是頭殼壞掉」，當時讓不少網友全部笑翻。