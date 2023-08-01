必勝客《進擊的巨人》比薩變戒菸教材！打開驚見檳榔嘴 口感曝光
必勝客《進擊的巨人》比薩今（1）日正式上市，立刻引起許多話題，許多名人及民眾都紛紛買來嘗鮮，而每份比薩的巨人都有不同面貌，更意外成為討論焦點，甚至有民眾拿到「嘴黑黑」的巨人，還變成菸盒警示圖文另類素材，讓許多網友笑稱是「戒菸、戒檳榔」的最好教材。
記者潘毅/綜合報導
《進擊的巨人》動畫將在今年秋天進入大結局，台灣必勝客順勢推出《進擊的巨人》比薩，製作出動畫中最經典的超大型巨人的面容，讓人們能在現實中逆轉，「動畫中都是巨人在吃人，這次換我們吃巨人」。
《進擊的巨人》比薩開賣後，許多網友紛紛曬出自己拿到手的實物照，有些比薩成品因為嘴部的章魚塊皮太多，竟呈現出「檳榔嘴」的模樣。《NOWnews今日新聞》找到消費者之一楊忠翰先生，因為他同樣買到幾乎可當作菸盒警示圖的巨人比薩，楊先生表示：「看到這份比薩的實物時，覺得牙齒黑了一點，剩下跟官宣圖差不多，但是真的很像檳榔嘴」。
至於這份比薩吃起來的口感又是如何？楊先生坦言，「這是外型趣味性較多的比薩，所以本來就對味道沒有太期待」，吃起來確實偏普通，配餐部分香蒜麵包有點太硬，但馬鈴薯燉肉蠻好吃的。記者追問還會有回購的意願嗎？楊先生則笑回：「當然是…吃個趣味而已」。
有別官宣照上白白淨淨、排列整齊的巨人牙齒，也買到「蛀牙」巨人披薩的張姓民眾，則是忍不住拿起刀叉幫巨人整牙，成為另類用餐趣味。