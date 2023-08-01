最強女CEO「晶圓女王」徐秀蘭領軍　環球晶上半年營收創歷史新高

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徐秀蘭加入中美晶的首要任務就是把中美晶打造成晶圓廠裡的台積電，後又獲她口中的「導師」與「貴人」──中美晶董事長盧明光的賞識與重用，擔任中美晶董事長。
徐秀蘭嚴以律己、寬以待人，每天早上5點就工作，因此3點58分就起床準備，她在公事上很嚴謹，但私底下對員工卻有如家人一般，不僅待人和氣、更時時表達關心。
在徐秀蘭帶領下，專做太陽能相關產業的中美晶，將半導體事業、近年來市場需求大幅增溫的環球晶從中美晶中分拆出來，如今環球晶已成為全球第三大半導體矽晶圓製造廠。
徐秀蘭這次獲得哈佛商業評論「台灣最佳上櫃女CEO」冠軍，今年6月甚至還奪得「安永世界企業家大獎」，是23屆當中，第一個台灣企業家以及第三位女性獲獎人。值得一提的是，徐秀蘭同時以中美矽晶製品董事長的身份，奪下上櫃女CEO榜單中的第三名。
環球晶今年也有不錯的成績單，第二季合併營收179億元，季減3.9%，年增2%；營業毛利67.4億元，季減10.7%，年減11.8%，營業毛利率37.7%，季減2.9%，年減5.9%；營業淨利52.1億元，季減14.6%，年減18.6%，營業淨利率29.1%，季減3.7%，年減7.4%；稅後淨利47.9億元，季減4.2%，年增76.3%；稅後淨利率26.8%，季減0.1%，年增11.3%。稅後每股盈餘11元。
至於2023年上半年累計合併營收365.1億元，年增7.9%；營業毛利143億元，年減2%，營業毛利率39.2%，年減3.9%；營業淨利113.1億元，年減8%，營業淨利率31%，年減5.3%；稅後淨利97.9億元，年增119.4%；稅後淨利率26.8%，年增13.6%；稅後每股盈餘22.49元。
環球晶指出，2023年全球GDP因通膨趨緩及實質所得增加預計有所成長，然而通膨壓力和能源價格等因素仍對經濟復甦構成挑戰。雖然因晶片供需失衡，全球半導體產業包括記憶體預期在2023年面臨衰退，半導體材料市場因晶圓廠先進邏輯製程和車用、功率電子元件產量增加，稍微緩解2023年營收下降趨勢，隨著半導體產業受科技創新等長期動能支撐，景氣預計於2024年復甦，材料市場可望恢復成長。其中，汽車、工業電子和生成式AI將是支持半導體營收的關鍵驅動力。
電動汽車（EV）、先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛汽車（AV）推動車用半導體需求，具備導航、Wi-Fi、整合智慧手機等多項服務功能的車用資訊娛樂系統也有助增加車內的半導體單位含量。生成式AI熱潮帶動周邊硬體裝置如AI模型訓練基礎設施、AI伺服器等需求，於此同時，AI軟體亦廣泛地應用在多元領域中，包括雲端服務、電子商務、智慧製造、金融保險、醫療及先進駕駛輔助系統，同步推動半導體含量上升趨勢。
另一方面，隨著汽車產業，特別是電動車、再生能源發展加速提升碳化矽和氮化鎵市場滲透率，促使化合物半導體產業快速成長。環球晶圓的半導體晶圓品質優異，產品光譜廣泛，可滿足市場多元需求，有效掌握半導體景氣復甦契機。