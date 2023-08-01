台灣最佳女CEO出爐！上銀蔡惠卿、環球晶徐秀蘭奪上市櫃第一

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評比方式參考英文版「全球百大CEP領導人」績效的兩大財務指標，分別為任內任內市值成長總金額及累計總股東報酬率（TSR），以及加計平均每股稅後盈餘（EPS）的表現。而第二屆的評比方式更為精進，首度納入企業ESG成績。
此次調查是從全台1700多家上市櫃公司中，共225位女性董事長或執行長、總經理，挑選出30位傑出的女性企業領袖，其中上榜女性CEO身分別有10位創辦人、8位專業經理人以及6位二代接班。
在「台灣最佳上市女CEO」的20強榜單中，由上銀科技總經理兼公同執行長蔡惠卿拔得頭籌，曾被「富比世」雜誌選入亞洲商界權勢女性五十強，在協助上銀總裁卓永財之子卓文恆接棒時，「扶上馬，送一程」不僅成為其經典名言，更成為台灣企業接班傳承的一段佳話。
另外，在「台灣最佳上櫃女CEO」的10強榜單中，有「晶原女王」之稱的環球晶圓董事長兼執行長徐秀蘭，奪得第一，在其的領導下，環球晶已成為全球第三大敗導體矽晶圓製造廠，今年6月甚至還奪得「安永世界企業家大獎」，是23屆當中，第一個台灣企業家以及第三位女性獲獎人。
值得一提的是，徐秀蘭同時以中美矽晶製品董事長的身份，奪下上櫃女CEO榜單中的第三名。
其他上榜的上市女CEO
天玉科技總經理邱淑慧、緯穎科技董事長兼策略長洪麗寗、鈺齊國際執行長兼總經理廖芳祝、川湖科技總經理林淑珍、裕融企業董事長嚴陳莉蓮、聯茂電子執行長兼總經理蔡馨暳、帆宣系統科技董事長兼執行長高新明、名軒開發董事長吳泓瑩、四維航業董事長兼總經理藍心琪、立積電子總經理王是琦、新光產物保險總經理何英蘭、大成不銹鋼工董事長謝麗雲、勤誠興業董事長兼策略長陳美琪、遠東百貨股份有限公司總經理徐雪芳、合作金庫金融控股總經理陳美足、遠東國際商業銀行董事長侯金英、拓凱實業總經理沈貝倪、欣陸投資控股董事長殷琪、威致鋼鐵工業董事長郭素惠。
其他上榜的上櫃女CEO
大學光學董事長歐淑芳、昇達科技董事長陳淑敏、僑威科技總經理楊琇華、大成國際鋼鐵董事長謝麗雲、安勤科技董事長劉琍綺、進泰電子科技董事長兼總經理邢家蓁、閎康科技董事長兼總經理謝詠芬、德麥食品董事長林雪嬌。