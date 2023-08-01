室溫超導體「LK-99」被復現！陸華科大學影片曝　抗磁性先證實了

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今（1）日在中國影片平台bilibili上，由「關山口男子技師」上傳的影片瘋傳，短短6小時就突破350萬次觀看，內容指出他們成功復現了「LK-99」，但非常微小、僅約10微米，同時他也以永久磁鐵針對其做出靠近、遠離及翻轉動作，並用磁鐵直接靠近，結果皆顯示這個「LK-99」小晶體呈現出「抗磁性」。
「關山口男子技師」同時透露，這晶體是由華中科技大學材料學院常海欣教授所帶領的團隊製出，成員有博士後武浩、博士生楊麗等人。不過也提到，目前他們只驗證了「LK-99」的邁斯納效應(抗磁性)，且樣品只有這一小片，測電阻則需要破壞樣品，因此要等待下一批出來才會開始進行。
此外，美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）的物理學家格里芬（Sinéad M. Griffin）稍早在美國時間31日時，同樣於《arXiv》（未經同儕審查平台）上發表一篇論文，其內容稱，在美國能源部的模擬計算下，LK-99 的結構理論上確實滿足在「室溫常壓」條件中構成超導性。
📍「室溫常壓超導體」為何厲害？
超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，出現「電阻為零」、「抗磁性」兩大特性，它能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。
若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。