室溫超導體「LK-99」被復現！陸華科大學影片曝　抗磁性先證實了

10歲就創業！12歲女童賣玩具「月入4百萬」　破億身價宣布退休

▲一名人氣網紅柯蒂絲（Pixie Curtis）日前剛滿12歲，但其實真實身份是玩具公司的執行長。（圖/柯蒂絲IG）
▲一名人氣網紅柯蒂絲（Pixie Curtis）日前剛滿12歲，但其實真實身份是玩具公司的執行長。（圖/柯蒂絲IG）

記者張嘉哲/綜合報導

一名人氣網紅柯蒂絲（Pixie Curtis），她是澳洲相當出名的小孩，因為擁有一位非常會經商的媽媽，從10歲起就擔任玩具公司的執行長，目前每月營業額達13.3萬美元（約新台幣419萬元），身價直接衝破上億元。日前她才剛滿12歲，原本外人都認為接下來她將繼續擴大她的事業版圖，沒想到近日她卻宣布將要「退休」，消息引起不少話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，柯蒂絲的爸爸是一位商人，媽媽雅申科（Roxy Jacenko）則原本是公關公司老闆，在柯蒂絲出生後，夫妻倆以女兒名義成立髮飾品牌「Pixie’s Bows」，隨後在女兒10歲時，協助她創立玩具公司「Pixie's Fidgets」，當時推出第一款玩具才不到2天就賣光，賺進200多萬美元（約6314萬新台幣）。

▲
▲澳洲人氣網紅柯蒂絲（Pixie Curtis），年紀僅10歲就靠賣玩具月入400萬元，創業故事掀起討論。（圖/柯蒂絲IG）
而兩家公司「Pixie’s Bows」以及「Pixie's Fidgets」其實都屬於「Pixie's Pix」子公司，而母公司「Pixie's Pix」的產值約為1300萬澳幣（約新台幣2.7億元），按照柯蒂絲的持股價值估算，包括名下還有母親送的賓士車來看，身家已經上看數億元，與年齡對比實在非常驚人。

而七月底，柯蒂絲剛滿12歲，還舉辦了豪華派對，正當外界都以為她將繼續經營公司，擴大事業版圖時，柯蒂絲卻在派對上宣布卸下「Pixie's Fidgets」CEO職務，其原因可能是因為接下來要認真在學業之上。先前媽媽雅申科就面對媒體表示「按照公司的規模，柯蒂絲可當CEO到15歲，如今等於提早3年退休，不過教育有其重要性，因此退休一舉，其實是想讓她把注意力放在課業上」。



台灣人出國只去日本、韓國？觀光局數據反轉　「第二名」太意外

阿伯半夜「坐在ATM前」！他想領錢傻眼　內行人揭真相：在解任務

7-11點數快過期怎麼花？他結帳見「APP神功能」爽到：店員教的

8月新制懶人包！「青安貸款購屋」大升級　這縣市亂丟垃圾噴3600

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀