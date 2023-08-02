10歲就創業！12歲女童賣玩具「月入4百萬」 破億身價宣布退休
一名人氣網紅柯蒂絲（Pixie Curtis），她是澳洲相當出名的小孩，因為擁有一位非常會經商的媽媽，從10歲起就擔任玩具公司的執行長，目前每月營業額達13.3萬美元（約新台幣419萬元），身價直接衝破上億元。日前她才剛滿12歲，原本外人都認為接下來她將繼續擴大她的事業版圖，沒想到近日她卻宣布將要「退休」，消息引起不少話題。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，柯蒂絲的爸爸是一位商人，媽媽雅申科（Roxy Jacenko）則原本是公關公司老闆，在柯蒂絲出生後，夫妻倆以女兒名義成立髮飾品牌「Pixie’s Bows」，隨後在女兒10歲時，協助她創立玩具公司「Pixie's Fidgets」，當時推出第一款玩具才不到2天就賣光，賺進200多萬美元（約6314萬新台幣）。
而兩家公司「Pixie’s Bows」以及「Pixie's Fidgets」其實都屬於「Pixie's Pix」子公司，而母公司「Pixie's Pix」的產值約為1300萬澳幣（約新台幣2.7億元），按照柯蒂絲的持股價值估算，包括名下還有母親送的賓士車來看，身家已經上看數億元，與年齡對比實在非常驚人。
而七月底，柯蒂絲剛滿12歲，還舉辦了豪華派對，正當外界都以為她將繼續經營公司，擴大事業版圖時，柯蒂絲卻在派對上宣布卸下「Pixie's Fidgets」CEO職務，其原因可能是因為接下來要認真在學業之上。先前媽媽雅申科就面對媒體表示「按照公司的規模，柯蒂絲可當CEO到15歲，如今等於提早3年退休，不過教育有其重要性，因此退休一舉，其實是想讓她把注意力放在課業上」。