牛角燒肉「中南部5家」恢復營業！留任員工給補助 餐券點數掰了
代理「牛角燒肉」的捷利國際餐飲公司，日前爆發財務危機無預警倒閉，致7間門市即刻歇業、500名員工遭欠薪。牛角營運總部已確認「中南部5家」加盟店轉為直營店，明（2）日起陸續恢復營業，並承諾給予留任員工「在可判定範圍內提供部分金額作為生活補助」。不過也宣告，「原『捷利國際餐飲股份有限公司』非牛角發行的餐券、點數、ocard會員、捷利app、捷利黑卡等，一概不再適用」。
記者蕭涵云/綜合報導
東京牛角股份有限公司於「牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku」臉書粉專公告，事件發生以來，積極與各百貨溝通，期望盡快恢復店鋪的營業。目前已知「中南部5家」加盟店回歸台灣直營總部轉為直營店，台中豐原太平洋店、嘉義耐斯店、台南永康愛買店、屏東太平洋店，8月3日恢復營業；高雄義大店則預計下週之內（8月7日～8月13日）恢復營業。
東京牛角並透露，高雄同盟店仍在協商中，但高雄漢神巨蛋店「營業終了」，確定熄燈。也說明因分店需要整備時間，恢復營業之分店將暫停線上訂位服務，僅提供電話訂位；線上訂位啟用後會另外公告。
業者也承諾給予留任員工「在可判定範圍內提供部分金額作為生活補助」。聲明「原『捷利國際餐飲股份有限公司』旗下預計恢復營業之牛角燒肉分店中，有意願受僱於本公司繼續工作者，為保障其生活，牛角總部－東京牛角股份有限公司將在可判定範圍內提供部分金額作為生活補助，並提供自112年8月1日起雇用的就業諮詢」。
不過東京牛角也同時宣告，「原『捷利國際餐飲股份有限公司』非牛角發行的餐券、點數、ocard會員、捷利app、捷利黑卡等，一概不再適用」。