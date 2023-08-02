GP125降價拼了？台灣機車現任霸主曝光 「這台」7萬賣到嚇嚇叫
機車機動性高且經濟實惠，是民眾常用的交通工具，也讓台灣有著「機車王國」的封號，然而日前光陽KYMCO宣布推出優惠，有「國民神車」之稱的 GP125最低價格殺到不用4萬元就能入手，相當吸睛。然而目前台灣最強的機車又是哪台？根據銷售報告顯示，近幾個月三陽機車的銷量都是占據第一，其中「新迪爵」系列機車更是不斷霸榜，成為當前台灣機車霸主。
記者張嘉哲/綜合報導
根據6月銷售報告顯示，市場掛牌數一共6萬7067台，其中三陽機車以2萬5126台銷售量（市佔率37.5%）奪冠；光陽機車則以1萬8237台居亞軍（市佔率27.2%）；其第三名為山葉機車1萬867台（市佔率16.2%），隨後才是電動機車睿能Gogoro以5261台（市占率7.8%）居第四名，但也繼續蟬聯電動機車冠軍寶座。
至於目前台灣機車銷售最佳的車種，其中在5月、6月報告當中，排名幾乎完全相同，冠軍由「新迪爵125」拿下，一台新車要價67000至77000不等，雖然要價不便宜但買氣依舊非常高；而年輕人備受喜愛的「JET SL」則位於亞軍的位置；至於國民神車光陽的GP125則是連續兩個月都位於第五，不過在這波優惠活動下殺之後，8月銷量有望名次大幅度提升！
事實上，台灣機車兩大龍頭光陽KYMCO以及三陽SYM一直以來都非常競爭，過去一直都是光陽KYMCO居冠，但在去年三陽推出多款新車種後逆勢成長，年底開始超越光陽，不過這並未讓光陽氣餒，光陽董事長柯勝峯也在年初表示，去年銷售落後，確實遇到一些挫折，內部也進行深刻檢討，積極轉型、求變，未來將開發更多新車種。
而近幾年光陽KYMCO也努力耕耘電動二輪市場，力拼「油電合一」來拉抬通路的市佔率。光陽在台經營機車市場60年，「耐操」一直都是他們給機車族的印象，這次透過推出GP125 以不到4萬元的優惠價搶市，對通勤族來說可以說是一大福音。