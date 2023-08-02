再獲殊榮！台灣前30強女性CEO　裕隆集團執行長嚴陳莉蓮二度入選

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在「上市女CEO」榜單中，由上銀科技總經理兼共同執行長、曾被「富比世」選入亞洲商界權勢女性五十強的蔡惠卿拔得頭籌；「上櫃女CEO」的榜單，則由「晶圓女王」環球晶圓董事長兼執行長徐秀蘭奪冠。
此次二度上榜「台灣最佳女性 CEO 前 30 強」的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，自 2018 年接掌集團事業後，便以其明快的治軍風格推動集團務實轉型；2019年，嚴陳莉蓮接任裕融董事長後，其任內裕融市值淨成長557.4億元，總股東報酬率高達 153%，平均稅後盈餘 (EPS) 更達 11 元之譜。高度成長的經營績效與ESG永續發展，使其成為集團主要的成長動能與綠色轉型引擎。
從事汽車分期業務，旗下尚有租賃、綠色能源及移動服務事業子公司的裕融，7月初自結公布累計2023年上半年營收201.6億元，年增16.3％為同期新高；稅前盈餘47.2億元，年增10.6％，稅後純益36.3億元，年增16.7％，每股稅前盈餘達6.27元，較去年同期成長1.13元，整體營運績效展現高效成長。
裕隆指出，企業成長之餘，嚴陳莉蓮也帶領集團長期關注ESG社會永續的共同任務，自「人、車、生活」理念發想社會價值，自2019年起即透過裕融以FaaS（Financing as a Service）概念推動「幸福輪轉手」深入南迴偏鄉，透過「捐服務代替捐車」的MaaS永續交通模式接送偏鄉就醫不便的弱勢民眾持續至今。