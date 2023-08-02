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再獲殊榮！台灣前30強女性CEO　裕隆集團執行長嚴陳莉蓮二度入選

▲裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，以裕融企業董事長身份，二度入選台灣最佳女性 CEO 前 30 強。（圖／鴻海提供）
▲裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，以裕融企業董事長身份，二度入選台灣最佳女性 CEO 前 30 強。（圖／鴻海提供）

記者林莞茜／綜合報導

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，以裕融企業董事長身份，入選為《哈佛商業評論》(Harvard Business Review，HBR) 評比的「台灣最佳女性 CEO 前 30 強」，而這也是她第2度獲頒該獎項。

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哈佛商業評論》每兩年評選一次「最佳上市櫃女性CEO」，今年為二屆，而台灣現有1700多家上市櫃公司的高階主管，共有225位女性擔任董事長或執行長、總經理（含兼任者），整體上榜比率為13.3％。其中，上市公司的女性CEO占15.2％，上櫃公司則有10.8％的女性CEO。

在「上市女CEO」榜單中，由上銀科技總經理兼共同執行長、曾被「富比世」選入亞洲商界權勢女性五十強的蔡惠卿拔得頭籌；「上櫃女CEO」的榜單，則由「晶圓女王」環球晶圓董事長兼執行長徐秀蘭奪冠。

此次二度上榜「台灣最佳女性 CEO 前 30 強」的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，自 2018 年接掌集團事業後，便以其明快的治軍風格推動集團務實轉型；2019年，嚴陳莉蓮接任裕融董事長後，其任內裕融市值淨成長557.4億元，總股東報酬率高達 153%，平均稅後盈餘 (EPS) 更達 11 元之譜。高度成長的經營績效與ESG永續發展，使其成為集團主要的成長動能與綠色轉型引擎。

從事汽車分期業務，旗下尚有租賃、綠色能源及移動服務事業子公司的裕融，7月初自結公布累計2023年上半年營收201.6億元，年增16.3％為同期新高；稅前盈餘47.2億元，年增10.6％，稅後純益36.3億元，年增16.7％，每股稅前盈餘達6.27元，較去年同期成長1.13元，整體營運績效展現高效成長。

裕隆指出，企業成長之餘，嚴陳莉蓮也帶領集團長期關注ESG社會永續的共同任務，自「人、車、生活」理念發想社會價值，自2019年起即透過裕融以FaaS（Financing as a Service）概念推動「幸福輪轉手」深入南迴偏鄉，透過「捐服務代替捐車」的MaaS永續交通模式接送偏鄉就醫不便的弱勢民眾持續至今。


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