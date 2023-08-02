常溫超導體怪怪的？2篇論文「內容差異」曝光　作者已要求下架

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不過國際學界對這項研究頗有議論，多數保持懷疑態度，國際期刊「科學」（Science）在7月27日刊出學界反應，表示「論文仍缺少許多細部內容，物理學者都抱持懷疑」；除此之外，同個研究團隊卻在不同時段上傳兩篇同樣研究成果的論文，且包括作者人數的更動，加上第二篇上傳的內容相對完整，團隊內情到底如何，都讓人感到不單純。
而對於論文發布引起科學界關注，論文主要作者之一的李碩裴接受韓聯社訪問時表示「有人將還沒完成的論文搶先發表」，且在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；而金賢卓也向媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。
📍若「室溫常壓超導體」真的問世，會對日常生活造成什麼改變？
超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。
若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，甚至促進核融合技術、更甚是星際旅行的能源問題等，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。