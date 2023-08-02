室溫超導體「LK-99」被復現！陸華科大學影片曝　抗磁性先證實了

常溫超導體怪怪的？2篇論文「內容差異」曝光　作者已要求下架

▲南韓科學家宣稱找到室溫常壓超導體震撼學界，台師大物理系副教授徐鏞元認為，可能是在進行顯示器、太陽能板的「透明電極」實驗中無意間發現的。（圖／超導體示意圖，翻攝維基百科）
▲南韓科學家宣稱找到室溫常壓超導體震撼學界，台師大物理系副教授徐鏞元認為，可能是在進行顯示器、太陽能板的「透明電極」實驗中無意間發現的。（圖／超導體示意圖，翻攝維基百科）

記者張嘉哲/綜合報導

近日韓國研究團隊透過論文未定稿版本網站「arXiv.org」發表研究成果，宣稱他們找到了名為LK-99的「室溫常壓超導體」，引起全球科學界關注。然而對於這項研究成果，不論是韓國國內還是國際上，都對其抱持著質疑的態度，其真實性還無法下定論。如今卻又有消息傳出，論文主要作者之一的李碩裴接受韓聯社訪問時表示「研究團隊其實尚未準備好發表這項論文，目前已經向arXiv要求下架論文」。

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據悉，該研究團隊在7月22日於arXiv網站上傳常溫常壓超導體相關的兩項論文，作者包括量子能源研究所代表李碩裴、曾任職於韓國電子通信研究院（ETRI）的金賢卓、高麗大學研究教授權英完等人。

不過國際學界對這項研究頗有議論，多數保持懷疑態度，國際期刊「科學」（Science）在7月27日刊出學界反應，表示「論文仍缺少許多細部內容，物理學者都抱持懷疑」；除此之外，同個研究團隊卻在不同時段上傳兩篇同樣研究成果的論文，且包括作者人數的更動，加上第二篇上傳的內容相對完整，團隊內情到底如何，都讓人感到不單純。

▲南韓科學團隊宣稱，他們找到了名為LK-99的「室溫常壓超導體」，目前各國不少實驗室，都已經著手進行驗證。（圖／sciencecast）
▲南韓科學團隊宣稱，他們找到了名為LK-99的「室溫常壓超導體」，目前各國不少實驗室，都已經著手進行驗證。（圖／sciencecast）
而對於論文發布引起科學界關注，論文主要作者之一的李碩裴接受韓聯社訪問時表示「有人將還沒完成的論文搶先發表」，且在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；而金賢卓也向媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。

📍若「室溫常壓超導體」真的問世，會對日常生活造成什麼改變？

超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。

若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，甚至促進核融合技術、更甚是星際旅行的能源問題等，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。

▲近期有3名南韓科學家，在平台「arXiv」刊載一篇論文，聲稱他們的團隊成功找到了「室溫常壓超導體」，命名其為LK-99。（圖／sciencecast）
▲近期有南韓研究團隊，在平台「arXiv」刊載論文，聲稱他們的團隊成功找到了「室溫常壓超導體」，命名其為LK-99。（圖／sciencecast）

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