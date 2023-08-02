萬安演習妹紅到日本！6秒片被狂重播 「尋找本尊IG啟事」瘋傳
台灣上個月底在各地進行「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」，然而北部地區在24日下午1時30分進行演習，當時就有日本媒體拍攝街頭的畫面，結果影片中意外拍到一名正妹跑進超商的畫面，沒想到該片段卻成為整個報導「重播率最高的部分」，事後報導在短短4天，影片觀看數暴漲7倍多，衝到162萬，現在各大社群都在找尋正妹本尊的IG，連新聞主播都對該女生非常有興趣。
記者張嘉哲/綜合報導
日媒《ANNnews》日前針對台灣萬安演習，在25日上傳24日台北演習當下的片段，內容指出，一年一度的萬安演習於24日下午1時30分開始，當下人口約250萬的台北市瞬間變成空城。而報導當中也提到，如果不遵守規定的人，最高可慧被罰15萬元新台幣。
根據報導說明，當萬安演習的警報聲響起，不少人都趕緊奔跑進入店家內，路上的車輛也趕緊停靠在路邊，然而影片當中，在1分18秒時，一位長髮正妹也接受警方的指示，從遠處快速奔跑進超商，整段都被記錄下來，而由於該名女子長相身材姣好，結果讓整部11分鐘的報導，在這短短6秒成為影片「重播率最高的片段」，意外掀起話題。
而當時29日上午時，該影片觀看數為23萬，沒想到才經過短短4天，該影片觀看人次已經突破162萬人次，不少日本網友、台灣網友都到影片底下留言朝聖，不過被拍到的長髮正妹仍然至今都沒有現身。
IG粉專「B卡必卡，正妹獵人」就貼出相關片段寫下「搜人，世界和平」；而「神貓便利屋」也發出神人卡，表示「神貓偵探社全員出動想找出那位爆紅的萬安演習妹」，貼文在社群引起廣大迴響，不少人卡位想追蹤，甚至貼文還釣出東森新聞主播陳韻涵回應表示「我那天播報有播到這則新聞！我也想知道她是誰」，不過截至出稿前，仍然沒有網友找出本尊IG。