橘爸唬籃／狀元阿拉薩為何成空氣?檢視PLG規章　兩聯盟的金錢遊戲

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50.1. 凡透過選秀程序被挑選之球員，向選秀球隊報到後即可簽約、註冊成為聯盟球員，獲選球員須參加選秀球隊之活動(含聯盟活動)至少2+1年至合約期滿為止，才可成為自由球員。
50.2. 經選秀程序被挑選之球員，須依選秀球隊之規定辦理報到、參加訓練，若未在期限報到、拒絕報到或已簽約卻因故解約未曾參加聯盟活動者，經球隊呈報聯盟後，未來將不得參加選秀。若該球員決定再參加聯盟活動，仍須向最初選秀球隊報到，並參加該球隊之活動(含聯盟活動)至少2+1年至合約期滿為止，才可成自由球員。
50.3. 經選秀程序被挑選之球員，選秀球隊若未在該球季將其註冊成為聯盟球員，如屬球隊和球員後續達成不註冊共識，經球隊呈報聯盟後，該球員可離隊成為自由球員，之後可任意加盟其他球隊；如屬球隊無故未將其註冊成為聯盟球員，球員可以呈報聯盟進行調查，若屬實可以讓該球員離隊成為自由球員，之後可任意加盟其他球隊，以保障球員權益。
依目前情況顯示，阿拉薩應該屬於拒絕簽約，狀況屬於規章中的50.2，未來不能再參加PLG選秀，即使回到PLG，也要與攻城獅履行2+1合約。
攻城獅在選秀前就宣布上賽季陣中的外籍生伊波卡離隊，獲得在選秀大會上簽外籍生球員的資格，顯然早已經鎖定阿拉薩，導致談約破局，恐怕是要轉戰其他聯盟。而最新消息指出，阿拉薩有機會與另一個聯盟的桃園球隊簽約，且金額接近洋將等級。
狀元成空氣也顯示兩聯盟並立的問題，也許不能用「惡鬥」形容，但橘爸認為，若另外一個聯盟以高薪挖走另一聯盟的選秀狀元，卻無法可管，以後選秀會恐怕形同虛設，再度成為球團間的金錢遊戲。
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