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瞄準印度、泰國生產電動車！路透：鴻海MIH進軍南亞新興市場

▲鴻海科技集團旗下MIH電動車預計進軍印度和泰國。圖為MIH執行長鄭顯聰。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲鴻海科技集團旗下MIH電動車預計進軍印度和泰國。圖為MIH執行長鄭顯聰。（圖／記者鄭妤安攝影）

國際中心賴正琳／綜合報導

受到俄烏戰爭和中美關係局勢影響，全球資金尋求中國以外的投資市場，原因在於投資者擔心若有衝突發生，資產會被凍結或是難以出售，就像俄羅斯入侵烏克蘭後一樣。另外，也考量到南亞國家的經濟正在興起，除了台灣企業正尋求工廠的供應鏈轉移並考慮越南、泰國和印度之外，鴻海科技集團旗下（Foxconn Technology Group）的MIH電動車平台聯盟執行長鄭顯聰表示，正瞄準印度或泰國，生產公司開發的一款小型電動車。

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路透社》報導，MIH願意與其母公司或其他公司合作，打造價格低於2萬美元(約等同於新台幣60萬元）的新款三座電動車，並為企業送貨車隊量身打造汽車，目前MIH準備在今年10月日本最大的汽車展中推出首款電動車原型。

鄭顯聰指出，印度和泰國可能是生產基地落腳處，並透露他預測印度對MIH的長期成長至關重要。或許是看準印度龐大的人口紅利和逐漸發展的經濟，他稱印度是電動車領域潛在的「下一代新興大國」。

鄭顯聰表示，MIH計劃原型車於10月亮相，約18至24個月後開始生產三座電動車，六座和九座電動車款則計劃分別於2024、2025年推出。根據預定的製程時間表，MIH從成立到首次銷售最少需要4年或更長時間。鴻海過去主要從事蘋果（Apple）的產品代工，目前只生產少量電動車，初步目標是到2025年全球市占率達到5%。

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