投資越南、泰國各有優劣勢 專家：明年供應鏈佈局更明朗化
由於俄烏戰爭、疫後通貨膨脹和中美關係緊張，外資逐漸移轉供應鏈，在中國之外尋找適合當工廠據點的國家。有業界零件工廠老闆認為，越南近幾年靠日本、台灣、中國和美國的資金挹注，經濟有所成長，但越南近期面臨工廠斷電問題，且基礎建設很差，加上缺乏原料，日本企業也質疑官方數據灌水；泰國工廠則是人才素質佳，但成本相對高；而印度的人口紅利最多，但台企要移入仍要考量風土民情能不能適應，專家分析明年各大工廠的供應鏈佈局會更明朗化。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南經濟正逐漸起步，包含廣達在內的台灣六大代工背後的集團都在越南設廠，和碩集團與越南電信 (Viettel) 也宣佈將共同建置越南首座5G智慧工廠。而不少代工企業例如廣達也在泰國建有工廠，雖然越南和泰國都適合台灣、日本、中國和美國的資金挹注，但分別有基礎建設差和人力成本高的缺點。整體而言，目前筆電、顯示器等代工廠大多選定越南、泰國，而印度則有iPhone供應鏈。
過去工廠移往中國，當地政府會統一規劃好土地和基礎設備，只需要跟政府談。但如今工廠移往越南，土地跟建廠都得跟越南的中間商洽談，難免擔憂出差錯，再加上夏季用電需求大，越南的電力時常供應不足，讓不少台灣企業、日本企業、韓國企業和歐洲企業都相當懊惱。除了在越南佈局，許多代工廠也看好泰國的未來發展，雖然泰國的成本相較越南高，但人力素質較高。而印度的供應鏈則不一定，端看台灣企業是否能適應當地，工廠移往印度的挑戰度還是比較難。