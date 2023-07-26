和碩在越南蓋首座海外5G智慧工廠！攜手當地電信 預計年底完工
越南經濟正逐漸起步，雖然近期面臨工廠斷電問題，且日本企業也質疑官方數據灌水，不過美國、日本、歐洲、韓國和台灣仍認真開拓新南向市場，除了包含廣達在內的台灣六大代工背後的集團都在越南設廠，和碩科技公司也在24日與越南電信 (Viettel) 舉行聯合記者會，宣佈將共同建置越南首座5G智慧工廠，同時也是和碩集團於越南及海外第一個全5G布建的智慧工廠。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，經過三個月的部署，Viettel 正式宣布成功與和碩位於海防市的工廠部署 5G PMN。Viettel為越南市占率最高、並且是越南第一個部署5G SA(Standalone)的運營商。Viettel於今年4月27日獲得越南資訊與通訊部許可，開始測試5G專網服務 (Viettel 稱之為 5G PMN - Private Mobile Network 服務)。
和碩表示，由於智慧製造從計劃到生產需具有彈性部署、快速更新及自動操作流程的能力，因此和碩部署智慧工廠之 5G 網路系統，不僅有網路升級，更結合實際應用以解決生產製造之問題，同時提升效率並促進安全。
和碩指出，第一階段導入網路去線化，提升生產線佈建速度與彈性，運用數位孿生技術，以虛擬模型模擬提前部署狀況，減少佈建成本，並同時於越南廠導入 AI 視覺辨識平台、產線即時監測系統、AR 遠端協作等技術。
和碩推估該廠將於2023年底前布建完成，預計2024年將其成功經驗複製至自家印尼、墨西哥及印度廠。