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獨／日本還有這款排隊漢堡排！規模比挽肉と米大　僅高雄吃得到

▲除了「挽肉と米」，日本還有另一個規模更大的漢堡排品牌「極味や」，強調鐵板式漢堡排，目前台灣鬥牛士仿製出，高雄店獨賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了「挽肉と米」，日本還有另一個規模更大的漢堡排品牌「極味や」，強調鐵板式漢堡排，目前台灣鬥牛士仿製出，高雄店獨賣。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

在日本這兩年，有兩大漢堡排店人氣品牌，一個是已經引進來台、位在赤峰街的「挽肉と米」的碳烤漢堡排；另一則是發源自九州的「極味や」，是屬於放在鐵板上的漢堡排，兩品牌在日本的分店都是排隊名店。台灣連鎖牛排品牌「鬥牛士」造訪日本「極味や」的多家分店，在台灣仿製出此款鐵板式的漢堡排，因為烹調設備等關係，全台僅在高雄五福店獨賣

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今年度日式漢堡排被炒得火紅，「挽肉と米」上個月在台北赤峰街開首家分店時，造成排隊風潮，甚至有人在開幕日前一晚就到現場排隊，以求吃到三顆現做現炭烤的漢堡排搭配日本米飯與生蛋黃的美味。

▲「挽肉と米」的漢堡排每天早上現做，客人上門時才開始於烤爐上碳烤。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「挽肉と米」的漢堡排每天早上現做，客人上門時才開始於烤爐上碳烤。（圖／記者葉盛耀攝）
近日，連鎖中平價牛排品牌「鬥牛士」就赴日取經，將另一種吃法漢堡排，帶回台灣。鬥牛士高雄五福店店長吳博育就提到，「我們鬥牛士的高雄五福店歸類為『牛排食堂』，走日系個人牛排路線，所以很早就有推出日式漢堡排，但是最近不斷改良，也仔細探究『極味や(Kiwamiya)』的做法，去考察了好幾家分店，並結合參考另一個『肉壽司』加蛋汁的吃法，才正式有了現在這個版本。」

「極味や」發源自日本九州，分店遍布福岡、博多、大阪、名古屋、東京等，分店約莫10幾間，規模比「挽肉と米」更大，同樣也幾乎每家分店都須排隊許久才吃得到，有別於「挽肉と米」碳烤式漢堡排，「極味や」是鐵板式，顧客還可自行DIY煎烤，吃起來更具食趣。

▲「極味や」發源自日本九州，全日本分店約莫10幾間，屬於在鐵板上煎烙的漢堡排吃法。（圖／翻攝「極味や」IG）
▲「極味や」發源自日本九州，全日本分店約莫10幾間，屬於在鐵板上煎烙的漢堡排吃法。（圖／翻攝「極味や」IG）
鬥牛士店長吳博育提到，他們的漢堡排選擇美國牛絞肉再混合日本A5和牛的油脂來製作，他並補充，「是美國安格斯CAB認證choice等級的肉，來做成牛絞肉，因美國牛肉感細緻但富有肉味；而日本和牛的油脂，濃馥卻不膩，混合之後，會有最好的嚼感與香氣。」

▲鬥牛士的漢堡排，選擇美國牛絞肉再混合日本A5和牛的油脂來製作出。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鬥牛士的漢堡排，選擇美國牛絞肉再混合日本A5和牛的油脂來製作出。（圖／記者葉盛耀攝）
鬥牛士漢堡排做法，是會以每日現做的漢堡排，先於鐵板上先煎到上色且定型，接著在放到鐵板上，並附上蔬菜與加有起司的蛋汁。有趣的是，鐵板上還會有一個燒熱的圓形鐵塊，吃法就是顧客可以個人小鍋鏟將漢堡排切出小塊放到鐵塊上炙烤，煎到自己想要的熟度再品嘗。

▲鬥牛士的這款漢堡排一份有兩顆，並加有蔬菜與起司蛋汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鬥牛士的這款漢堡排一份有兩顆，並加有蔬菜與起司蛋汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲吃法就是顧客可以個人小鍋鏟將漢堡排切出小塊放到鐵塊上炙烤，煎到自己想要的熟度再入口品嘗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲吃法就是顧客可以個人小鍋鏟將漢堡排切出小塊放到鐵塊上炙烤，煎到自己想要的熟度再入口品嘗。（圖／記者葉盛耀攝）
每份共有兩顆各4盎司的漢堡排，售價469元，還能享有自助餐檯上的飲料、生菜沙拉無限供應，越光米煮出的白飯也能吃到飽，更有日式黑咖哩與台灣肉燥可以佐配，其中的咖哩醬更是傳統日式風味，很受到歡迎。

▲除了越光米白飯吃到飽，日式咖哩醬也可無限續加。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了越光米白飯吃到飽，日式咖哩醬也可無限續加。（圖／記者葉盛耀攝）

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