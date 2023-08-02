獨／日本還有這款排隊漢堡排！規模比挽肉と米大　僅高雄吃得到

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日，連鎖中平價牛排品牌「鬥牛士」就赴日取經，將另一種吃法漢堡排，帶回台灣。鬥牛士高雄五福店店長吳博育就提到，「我們鬥牛士的高雄五福店歸類為『牛排食堂』，走日系個人牛排路線，所以很早就有推出日式漢堡排，但是最近不斷改良，也仔細探究『極味や(Kiwamiya)』的做法，去考察了好幾家分店，並結合參考另一個『肉壽司』加蛋汁的吃法，才正式有了現在這個版本。」
「極味や」發源自日本九州，分店遍布福岡、博多、大阪、名古屋、東京等，分店約莫10幾間，規模比「挽肉と米」更大，同樣也幾乎每家分店都須排隊許久才吃得到，有別於「挽肉と米」碳烤式漢堡排，「極味や」是鐵板式，顧客還可自行DIY煎烤，吃起來更具食趣。
鬥牛士店長吳博育提到，他們的漢堡排選擇美國牛絞肉再混合日本A5和牛的油脂來製作，他並補充，「是美國安格斯CAB認證choice等級的肉，來做成牛絞肉，因美國牛肉感細緻但富有肉味；而日本和牛的油脂，濃馥卻不膩，混合之後，會有最好的嚼感與香氣。」
鬥牛士漢堡排做法，是會以每日現做的漢堡排，先於鐵板上先煎到上色且定型，接著在放到鐵板上，並附上蔬菜與加有起司的蛋汁。有趣的是，鐵板上還會有一個燒熱的圓形鐵塊，吃法就是顧客可以個人小鍋鏟將漢堡排切出小塊放到鐵塊上炙烤，煎到自己想要的熟度再品嘗。
每份共有兩顆各4盎司的漢堡排，售價469元，還能享有自助餐檯上的飲料、生菜沙拉無限供應，越光米煮出的白飯也能吃到飽，更有日式黑咖哩與台灣肉燥可以佐配，其中的咖哩醬更是傳統日式風味，很受到歡迎。