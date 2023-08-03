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張善政不放颱風假！維基百科改名「張善變」　臉書一夜2萬人灌爆

▲桃園市長張善政因為沒有放颱風假，結果遭到桃園市民出征，臉書一夜衝破2萬人留言。（圖／NOWnews資料照）
▲桃園市長張善政因為沒有放颱風假，結果遭到桃園市民出征，臉書一夜衝破2萬人留言。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

今年第6號颱風「卡努」速度正減慢，暴風圈通過琉球海域，並逐漸接近台灣北部近海，中央氣象局下午5點30分發布海、陸上颱風警報，陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭，而（2）日晚間北北基宜都宣布停班停課，不過桃園市政府卻宣布今（3）日正常上班上課，導致市長張善政臉書直接被灌爆，維基百科更是遭到更改為「張善變」，一夜成為桃園人公敵。

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桃園市長張善政原本在2日下午，出席在台北市政府舉行的1200都會通記者會，當時被問到颱風假相關問題時，回答「考量市民的方便性上，原則上停班、停課的決定，會盡量跟基北北同步作業」。

▲張善政表示，針對跨市上班或戶籍在基北北的民眾，可依照勞基法規定不用上班。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政因未放颱風假，遭到桃園市民出征。（圖／桃園市政府提供）
沒想到2日晚間桃園先宣布正常上班上課，正當大家以為北部地區也將一同宣布正常上班上課時，北北基突然宣布3日停班停課，讓桃園人瞬間傻眼，不僅第一時間張善政臉書被灌爆，甚至不少桃園人都下通牒「10點再給你一次機會」，最後還是沒有等到颱風假的消息，從昨晚至今已經湧入超過2萬人留言。

隨後有民眾氣不過，跑到張善政的維基百科去改名，把張善政的名稱改為「張善變」；甚至在桃園市市長介紹的地方，在尾段補上「當選隔年2023/8/2日中午宣布原則上跟北北基同步宣布颱風假，晚上8點卻不同於北北基放假，宣布桃園8月3日正常上班上課」。不過《NOWnews》記者早上6時查看維基百科，惡作劇的內容已經被改回。

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▲張善政維基百科遭改資料，名字被改為「張善變」。（圖/PTT）

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