張善政「不放颱風假」遭轟！鄉民愣：錯在哪 桃園人爆氣關鍵曝
卡努颱風今（3）日持續發布海陸警報，陸警範圍包括基隆、新北、台北、宜蘭，而這些縣市都是今天都放颱風假一天，而同為北部地區的桃園市在3日晚間宣布正常上班上課，隨後北北基卻不同調宣布停班停課，讓桃園市民非常不能接受，張善政的決策也飽受批評。不過，其他縣市網友卻是非常傻眼表示「請問未達標準不放颱風假有問題？」貼文引發熱烈迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
在桃園宣布正常上班上課後，就有不少鄉民在PTT貼文，其中有北北基民眾認為「根據氣象局預報，大部分區域降雨量好像也沒特別多，不就是平常的大雨而已嗎？感覺是賺到一天颱風假」、「不懂桃園不放颱風假有什麼好出征的？阿就未達標準，這麼愛放假乾脆直接辭職，張善政真的是有夠衰」。
然而，不少人也紛紛點出桃園人爆氣關鍵，表示「如果是有不同調的考量，張善政一開始就不應該說出『原則上停班、停課的決定，會盡量跟基北北同步作業』，由於一開始講了之後，導致後面北北基都宣布停班停課，卻只有桃園要上班課，感覺上非常差，小則颱風假，大則口號隨便喊、政見隨便跳票，做不到的事情就不要承諾，某一層面來說，張善政自己也要負責」。
對於颱風假的決定過程，張善政也在臉書上做出解釋，表示這一次我們仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此3日維持上班上課；再次提醒市民朋友，雖未列入警戒範圍，但受到颱風外圍環流影響，仍可能有較大雨勢，沿海空曠地區也會有強陣風出現，請大家出門注意安全，隨時關注颱風資訊。不過該說法仍然還是不被市民買單，目前貼文破2萬人留言。