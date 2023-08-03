張善政「不放颱風假」錯了嗎？氣象局數據跌破眼鏡 對比真相出爐
卡努颱風今（3）日持續發布海陸警報，也開始影響北台灣，預估風雨最大為今天下午，且越晚風雨越大，民眾防颱作業不可不慎。而除了注意颱風動向外，今日最受矚目的莫過於桃園市長張善政，因與北北基「停班停課」不同調，從昨晚被砲轟至今，甚至維基百科資料也被篡改，讓不少外縣市的人認為太誇張，直呼「難道張善政真的錯了嗎？」然而實際對照氣象局的數據以及停班停課的標準，理論上來說「桃園市確實未達停班停課標準」。
記者張嘉哲/綜合報導
首先，我們先看看「停班停課」的標準，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米」及「平地350毫米」。
然而從氣象局預估卡努颱風的（2）日晚上到今（3）日晚上風力預測來看，會發現新北市和基隆市平均風力5至6級，陣風8至9級；而台北、桃園平均風力則是4至5級，陣風6至7級，實際上都未達標準；全台只有蘭嶼綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達標，不過台東縣已宣布正常上班上課。
至於雨量的方面，北北基平地今晚至明晚，降雨預測大多落在100至190毫米左右，而桃竹苗、台中皆在80毫米以下，實際上都是沒有達到颱風假的標準。
而又從最新的「定量降水預報」來看，3日從早上8點至晚間8點，桃園地區的降雨量完全處在50毫米左右，而觀看風速觀測也可以發現，桃園多數地區多數陣風只有4至7級，明顯都是未到達颱風假的標準。
簡單來說，連北北基其實都沒有達到颱風假的門檻，更不要說完全沒有在陸警範圍的桃園市，所以於理上來說，張善政的決策並沒有錯，不過於情上，因為自己原本說「原則上跟北北基盡量同調」，恐怕還是要給市民一個交代。