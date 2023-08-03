卡努颱風將「135度大轉向」！北台灣風強雨大 中南部今晚迎大雨
卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）移動速度緩慢，今（3）日下午暴風圈將和台灣陸地接觸，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，卡努颱風將在今晚進行135度的大轉彎。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今明兩天，北台灣及中南部雨勢都會加大，明日起至下週二（8月4日至8月8日）的西南風環境，更會替南部帶來劇烈天氣。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明受卡努颱風暴風圈邊緣或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大，尤其山區最明顯，背風面花東受影響小、氣溫偏高，有焚風發生機率，台灣南端雖離暴風圈最遠，但因「角隅效應」，反而有最強偏西風，陣風達9至10級，北台灣則因在暴風圈邊緣及另有「角隅效應」加強，沿海局部地區亦有強陣風。
今日各地區平地氣溫上，北部攝氏25至30度，中部攝氏25至33度，南部攝氏26至33度，東部攝氏24至37度，明日起至下週二父親節，「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部午後常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，並形成連日多雨的條件，應特別注意。
此外，吳德榮補充，今天早上卡努颱風北方的高壓有減弱趨勢，因此讓卡努颱風移速逐漸減慢、滯留，導引氣流轉由其南方高壓北側的偏西風主導，明日逐漸向東北東迴轉後，才會脫離台灣附近。