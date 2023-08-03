卡努颱風襲台！超商、賣場優惠懶人包：「白米、瓶裝水」都買1送1

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門市嚴防強風豪雨皆會做足萬全防颱準備，颱風影響期間將停止外送服務，同時建立各區門市颱風影響回報機制，以確保門市安全無虞並於第一時間協助門市。門市針對泡麵、個人化冷凍品、常溫及冷藏飲料、零食、罐頭麵包及早正餐…等商品，於住宅型、幹道型、交通轉運站型等重點商圈增加1倍以上備貨量，雨具等民生用品則增加1.5倍。
颱風天限時優惠，PH9.0 鹼性離子水、UNI water等指定品項最低第2瓶5折、第2瓶10元等優惠；7-ELEVEN同步推出韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水「第2瓶5折、第2箱5折」，指定袋裝零食任選2件79折、4件75折，多款進口麵食指定品項任選第2件6折；指定國際牌鹼性電池同價位任2件66折，每組再加贈OPEN POINT點數30點。
📍全家視風雨狀況，調整店舖營業
因應卡努颱風來襲，全家因各地風雨情況不同，地區營業主管視風雨情況決定店舖營業。
颱風天限定優惠，指定罐頭如愛之味土豆麵筋、鮮味脆瓜、韓式泡菜，以及新東陽精緻豬肉鬆、辣味肉醬等商品，任選兩件79折；全家自有品牌常溫調理包系列，同價位商品加20元多一件；自有品牌藜麥穀物飯、黑纖米飯任選買1送1；三好米花東米（1.5kg）、天然米食珍藏壽司米（1.5kg）同商品買1送1；指定大碗泡麵任選第二件6折； 統一肉燥麵／蔥燒牛肉麵任5包特價80元；Panasonic國際牌鹼性電池等8入超值包-3號/4號，任選第二件65元。
📍萊爾富三重美堤店無營業
位在新北市二重疏洪道旁、重新橋下市集的萊爾富三重美堤店，在昨（2）日考量安全狀況已「整間門市」撤離原地，後續依造風雨狀況回歸營業。全台萊爾富門市在民生物資如白米、調罐商品、泡麵、魚肉、牛奶、礦泉水等防颱商品備貨量均比平常多1至2成。
颱風天限定優惠，即日起至9月19日推出三好米校長香米1.5kg（售價239元）買1送1，得意的一天葵花油1L（售價168元）和得意的一天葵花油2L（售價286元）享任2件85折、特級碘鹽（售價20元）享單件特價17元、台鹽地中海生態海鹽（售價125元）享單件特價70元，同一期間，指定調罐商品包含青葉、大茂、新東陽、愛之味、五木、同榮等，同品牌享任選2件8折起。
即日起至8月22日推出味丹隨緣麻辣燙湯麵（單件售價25元）享新品嚐鮮價2件42元、原單件售價35元系列的双響泡系列享任兩件60元，包含双響泡沙茶鍋燒湯麵、火山岩燒豚骨湯麵、爆香牛肉湯麵、塩味豚骨湯麵、日式雞白湯麵；凍島櫃的金目鱸魚清肉（原單件售價100元）則享5件419元。
APP也推出「颱風季」防災專區箱購指定礦泉水享最低5.1折起，如Hi-Life Original海洋深層水的2000 mL 8入一箱199元（原售價392元，打5.1折），還有800 mL 20入一箱399元（原售價560元，打7.1折），另外，悅氏天然水2200 mL享8瓶199元（原售價280元，打7.1折）、6000 mL *2入一箱115元（原售價140元，打8.2折），讓民眾安心防颱。
📍全聯
因應卡努颱風8/3停班公告，全聯「小時達」8/2晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。另針對8/3沒有停班課的地區，小時達則祭出限時優惠，單筆訂單滿800元，輸入折扣碼【STORM100】則享現折100元，快閃優惠撫慰上班族的心。
📍大潤發
與全民一起防颱，生鮮蔬果類貨源充足，8月3日颱風假限定，小白菜、青江菜，原價27元，特價25元；台灣牛蕃茄，原價59元，特價55元。即日起~8/10則有多款熟食促銷，好比滷牛肚絲100g，原價74元，特價65元；黑胡椒豬排便當，原價89元，特價第二件79元。
另外，針對颱風可能帶來的雨勢，大潤發防颱專區備有多款雨衣、雨鞋、鞋套等商品，好比達新牌莘睿型套裝風雨衣，原價999元，特價899元；尼龍配色雨衣，原價579元，特價499元。
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