一週1颱風？卡努剛放颱風假 下一顆「蘭恩颱風」最快生成時間曝
目前正影響台灣天氣的卡努颱風，在上週末接續杜蘇芮颱風生成，今（3）日卡努颱風即將接觸台灣陸地時，太平洋上又有新的熱帶系統在發展，氣象專家賈新興說明，這個熱帶系統可能會在下週三至下週四（8月9日至8月10日）生成「蘭恩」颱風（Lan，美國命名，原意為風暴），預估路徑將朝日本東方外海。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，從7月底開始，太平洋的熱帶系統發展就相當旺盛，今年第7號颱風「蘭恩」也可能緊接著卡努颱風後生成，以目前的大環境來看，各國預估蘭恩颱風，應該會往日本東方外海前進，相較於杜蘇芮、卡努，距離台灣較遠，實際影響還有待觀察。
至於卡努颱風的動態和影響，今早卡努颱風移動速度緩慢，準備要進入北轉階段，中央氣象局表示其暴風圈今日下午會接觸台灣陸地，對此持續發布海上和陸上警報，台灣陸地預計明（4）日上午會慢慢脫離暴風圈，卡努颱風北轉後也會加速往日本方向前進。
卡努颱風風雨影響上，賈新興提醒，今明兩天是影響最明顯的時間，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區有強陣風，大臺北地區、宜蘭、屏東沿海及澎湖也有較強陣風；北台灣風雨明顯加劇，新竹苗栗以南有陣雨、桃園以北及花東有零星短暫雨，中南部都有局部大雨。週六至下週三（8月5日至8月9日）環境吹西南風， 週末兩天新竹以南有陣雨，宜花午後有零星短暫陣雨， 其中週六台中以南有局部較大雨勢發生的機率。